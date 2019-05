De la carga a la aventura extrema

Los pasatiempos no tienen que costar una fortuna. Esa es la declaración que Nissan está haciendo con el debut de ayer viernes, en Flagstaff, Arizona, de la única Destination Frontier, una camioneta terrestre de gran calidad y gran capacidad construida con un presupuesto.

Overlanding es una forma emocionante de aventuras al aire libre que lleva a los participantes a terrenos y condiciones climáticas a veces extremas, que a menudo se piensa que son solo para camiones y SUV modificados muy caros.

En total, el camión de una sola vez de Destination Frontier se puede crear por alrededor de $ 40,000 dólares, menos de 800 mil pesos al tipo de cambio de ayer .

"Este Destination Frontier especial está diseñado para hacer dos cosas: primero, demostrar la durabilidad, la calidad y la confiabilidad de Frontier, incluso cuando se viaja a destinos remotos. Y segundo, para ayudar a democratizar la experiencia global al mostrar un enfoque más asequible del deporte", explica Tiago Castro, director de Vehículos Comerciales Ligeros, Nissan North America, Inc.

A partir de una edición 2019 Frontier Crew Cab SV 4x4 Midnight, las modificaciones se centran en la distancia al suelo mejorada y en la protección general del cuerpo y el tren motriz de los obstáculos fuera de pista. En primer lugar, se instaló un kit de elevación Nisstec de 3 pulgadas y llantas todoterreno Nitto Trail Grappler montadas sobre rines American Racing AX201, que proporcionan la altura adicional y la tracción en terrenos difíciles.

Se agregó un parachoques delantero Hefty Fabworks, placas de deslizamiento y deslizadores de roca para un nivel adicional de protección para el motor, la transmisión y la carrocería.

También se agregó al frente un poderoso cabrestante WARN Industries ZEON 10-S, WARN Winch Roller Fairlead y WARN Epic Winch Hook para ayudar a negociar situaciones más difíciles.

Como se sabe que las aventuras por tierra se extienden más allá de los viajes de un día, un estante para camas Leitner Designs, rematado con un CVT Mt. La carpa en la azotea de Shasta se agregó junto con artículos como un refrigerador / congelador Dometic, una bandeja Rhino Rack Pioneer y luces LP6 Pro de Baja Designs LP. Las alfombras WeatherTech ayudan a mantener la suciedad y el barro fuera.

Frontier ofrece una aceleración excepcional, capacidad de remolque y capacidad de desplazamiento en todo terreno. Su motor, un DOHC V6 de 4.0 litros que produce 261 caballos de fuerza y 281 lb-pie de torsión, está específicamente diseñado para las demandas exclusivas del uso de camiones. La capacidad máxima de remolque de Frontier 3 es de hasta 3 mil 048 kilogramos, cuando está debidamente equipado pra remolcar.

Frontier 2019 sigue siendo la pick up fuerte más asequible de los Estados Unidos 5, a un precio de unos 19 mil 050 dólares.

"Como receptor de varios premios de calidad, Frontier tiene una gran reputación por su calidad y durabilidad, lo que la convierte en una plataforma excelente para aventuras por tierra donde la estación de servicio o la carretera más cercanas podrían estar a millas de distancia", agregó Castro.

"Creemos que Destination Frontier despertará la imaginación de los clientes que deseen meterse en la tierra pero que no quieren gastar una fortuna en el proceso".

El Nissan Destination Frontier estará en exhibición durante el fin de semana en el Overland Expo West 2019, en el condado de Tuthill, en Flagstaff, Arizona.

B-Roll: Nissan 2019 Destination Frontier

