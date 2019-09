La movilidad eléctrica y la digitalización acapararán la atención en el Auto Show de Frankfurt

Galería 1 de 24

Fabricantes de automóviles, empresas de alta tecnología y proveedores mostrarán del 12 al 22 de septiembre en el Salón de Frankfurt (Alemania) sus propuestas para la movilidad presente y futura, en un marco en el que habrá ausencias destacadas de marcas.



Pero para la prensa especializada el Salón dará comienzo este lunes, con la fiesta habitual previa en la que el Grupo Volkswagen presenta sus novedades y suele hacer anuncios millonarios de inversiones. Ésta vez previsiblemente estará más centrada en el cambio de imagen que estrena Volkswagen como marca.



El martes y el miércoles también serán jornadas reservadas a los miles de periodistas que se acreditan en cada edición de Frankfurt, que se alterna cada año con el Salón de París.



Las marcas alemanas al jugar en casa suelen exhibir más músculo, en un momento en que la mayoría de los fabricantes se empieza a plantear seriamente si es necesaria la continuidad de los salones por su alto coste.



No estarán presentes las japonesas Toyota, Lexus, Mitsubishi, Nissan o Mazda; ni la surcoreana Kia o el grupo italo-americano FCA (Fiat Chrysler Automobiles), entre otros.



El Salón quiere ir más allá de los estrenos de modelos y de la presentación de prototipos, pretende ser el punto de reunión del nuevo ecosistema de movilidad.



En los 168.000 metros cuadrados que ocupará estarán distribuidos cerca de 800 expositores de 30 países. China ocupa el primer lugar con 79 empresas frente a las 73 de la última edición.



La propulsión eléctrica, necesaria para cumplir con la restrictiva normativa europea de emisiones que entrará en vigor en 2020, centrará la mayoría de las novedades que se presenten.



Pero, según los organizadores del Salón, Frankfurt quiere ser más que una acción de marketing de la industria del automóvil, por lo que ha apostado además por nuevos formatos.



Así, están programadas conferencias sobre automatización, conectividad, movilidad limpia y sostenible, inteligencia artificial, infoentretenimiento, ciudades inteligentes y economía colaborativa, que impartirán 200 directivos de primer orden.



No faltará una zona en la que los cientos de miles de visitantes podrán probar las novedades de 13 marcas (entre ellas la estadounidense Tesla), ni exposiciones sobre toda la cadena de valor de la movilidad, como la de la magia de los coches clásicos.



Como novedad, se ofrecerá orientación para estudiantes y personas interesadas en el mundo de la automoción y la movilidad.



Entre los vehículos que se podrán ver destacan el Audi AI:Trail , un nuevo concept car de lo que es un 4x4 eléctrico; el BMW Vision M Next, un híbrido enchufable que anticipa los futuros M electrificados; el primer eléctrico de la marca española Cupra (propiedad de Seat), el Tavascan; el primer Lamborghini electrificado (el Sian con 819 CV) y el Taycan, el Porsche eléctrico con el que la marca alemana inicia una nueva era.



La canciller alemana Angela Merkel inaugurará el día 12 el Salón, que quiere ser boicoteado por diferentes organizaciones medioambientales ya que consideran a la industria del automóvil un sistema anticuado de transporte que destruye el clima y el medio ambiente.