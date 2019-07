La pick up F150 eléctrica arrastra 567 toneladas (Video)

Washington (EFE).- Ford dijo este martes que el prototipo de su camioneta "pickup" eléctrica F-150 ha sido capaz de remolcar 567 toneladas, cuatro veces más que la capacidad anunciada por Elon Musk para el "pickup" que Tesla lanzará próximamente.



Aunque el prototipo de F-150 eléctrico ha sido capaz de remolcar 567 toneladas al arrastrar 10 vagones de tren cargados con 42 F-150 convencionales, Ford ha reconocido que el modelo que finalmente comercializará de la camioneta eléctrica no llegará a esa cifra.



Y aunque Ford dijo este martes que está comprometido a comercializar un F-150 totalmente eléctrico, el vehículo no estará disponible en los concesionarios de Norteamérica hasta dentro de varios años.



La que sí estará disponible el próximo año es la versión híbrida de la camioneta F-150, que desde hace 42 años es el "pickup" de más ventas en Estados Unidos.



Pero la exhibición, difundida por Ford en un video dado a conocer este martes, permite al fabricante del óvalo azul sacar pecho ante la inminente llegada al mercado de la camioneta "pickup" del fabricante de vehículos eléctricos de lujo Tesla.



Con el video del prototipo arrastrando los 10 vagones cargados con camionetas F-150, Ford ha retado a Musk con el clásico golpe de guante en la cara.

A principios de junio, Musk declaró en un podcast que el "pickup" de"será una camioneta mejor que un F-150 en términos de funcionalidad y será mejor automóvil deportivo que un Porsche 911 estándar. Ese es el deseo".Para poner más presión a, Musk añadió que el"pickup" tendrá un precio inferior a los 50.000 dólares. Aunque dado el historial del empresario con el precio de otros modelos de, como el Model 3, ese objetivo puede ser algo más que dudoso que se consiga.Aunquetodavía no ha desvelado ni tan siquiera el prototipo de su "pickup", se sabe que la compañía ha estado trabajando desde hace tiempo en el vehículo y que la producción de una camioneta es la principal prioridad de Musk, por lo que su llegada podría producirse en cualquier momento.La entrada deen el competitivo, y lucrativo, mercado de las camionetas "pickup" en Norteamérica claramente ha provocado la reacción de, el líder indiscutible del sector desde hace más de cuatro décadas a pesar de la presión de General Motors, Fiat Chrysler, Toyota y Nissan.En abril de este año,anunció la inversión de 500 millones de dólares en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian y un acuerdo entre las dos compañías para desarrollar un nuevo vehículo eléctrico para la marca estadounidense basado en la plataforma de Rivian.Y ello a pesar de que Rivian de momento solo ha producido dos prototipos de vehículos eléctricos, el todocaminos SUV R1S y la camioneta "pickup" R1T.Aunque Rivian no tiene ningún vehículo en el mercado, la empresa emergente fundada en 2009 no solo ha atraído la inversión desino también otros 700 millones de dólares de un grupo de inversores liderados por el gigante tecnológico Amazon.El acuerdo permite queutilice la plataforma flexible "skateboard" de Rivian, sobre la que ha diseñado el R1S y R1T, para producir un nuevo vehículo.Vehículo queya ha dicho no será el F-150 eléctrico.Como señaló este martes Ted Cannis, director global de Electrificación deen un comunicado, "la Serie F (de camionetas) es nuestro pan y mantequilla. La Serie F es la camioneta de más ventas en Estados Unidos durante los pasados 42 años. Créanme cuando digo que entendemos de camionetas"."Conocemos a los propietarios de camionetas, decenas de millones de ellos. Amamos las camionetas. Y torturamos y probamos camionetas de las formas más extenuantes para que no lo tenga que hacer usted", continuó Cannis."Apuntamos a enloquecer a los clientes de camionetas con nuevas capacidades que nunca se imaginaron", terminó señalando el directivo de. EFE