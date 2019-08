Mini Cooper celebra su auto número 10 millones

Este 2019 resulta muy especial para la firma británica Mini. Primero, es en este año que celebra seis décadas de llegar al mundo automotriz y ahora su histórica fábrica en Oxford logró este agosto fabricar su vehículo número 10 millones.

Curiosamente, el modelo es un Mini Cooper edición especial de 60 aniversario mismo que no se llevará a un museo ni a una colección privada. Este modelo incluso ya pisó la carretera para llegar al International Mini Meet que tendrá lugar el 11 de agosto.

Basado en un Cooper S, el Mini 10 millones porta un motor de cuatro cilindros y 2.0 litros está turboalimentado a 192 caballos de fuerza.

Con motivo de la celebración de la marca, el auto tiene algunos detalles especiales como tapicería de cuero marrón con detalles en verde, una variedad de calcomanías y logotipos y llantas de aleación de 17 pulgadas diseñadas para el modelo.

El Mini como lo conocemos hoy en día, nació en el 2000 cuando BMW lanzó la versión Hardtop. Antes de eso se vendieron 5.3 millones de autos que no eran de esta marca y tenían nombres como Austin Seven, Austin Mini, Innocenti Mini, Morris 850, Riley Elf y Rover Mini.