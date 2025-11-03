Nissan Sentra 2026: se filtra su nuevo diseño antes de su presentación

El nuevo Nissan Sentra 2026 está prácticamente listo para debutar, aunque su diseño ya fue revelado antes de tiempo gracias a una filtración proveniente de China. Las imágenes, publicadas por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de ese país, muestran la versión registrada por Nissan y su socio local Dongfeng, bajo el nombre Sylphy, denominación con la que se comercializa en ese mercado.

Las fotografías confirman que el rediseño será más moderno y afilado, con un frente bajo, faros inspirados en el nuevo Leaf y una parte trasera con calaveras unidas en una sola pieza, siguiendo la tendencia actual de la marca. Las líneas generales coinciden con el teaser oficial que Nissan difundió meses atrás.

Aunque el interior y las especificaciones todavía se mantienen en reserva, todo indica que el Sentra conservará el tamaño actual, pero con una plataforma actualizada y mejoras en potencia y eficiencia. Se espera que mantenga el motor de 2.0 litros de la generación vigente, aunque también podría incorporar opciones turbo de 1.5 litros e incluso una versión e-POWER híbrida, dependiendo del mercado.

Uno de los puntos más comentados es su posible cambio de sede de producción. Desde hace décadas, el Sentra se fabrica en México, pero analistas apuntan que las presiones arancelarias en Estados Unidos y los ajustes financieros de Nissan podrían motivar una mudanza hacia plantas estadounidenses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La presentación oficial del modelo está prevista para finales de 2025, mientras que su lanzamiento comercial se espera en los primeros meses de 2026. Además, la marca japonesa prepara también el rediseño del Nissan Versa, su vehículo más vendido en México.