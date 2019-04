NV Passenger: una van sacada de una pick up

A partir de alargar una pick up, Nissan ha creado dos soluciones de carga y pasajeros no disponibles en México. Estéticos no son, pero han tenido aceptación en mercados como el estadounidense.

En México, Nissan ofrece la NV 350 Urvan, una furgoneta de diseño original en la Ichivan de hace más de dos décadas, ahora más robusta y con mayores capacidad y prestaciones. La Furgoneta tiene capacidad para diez pasajeros.

La Passenger NV tiene lugar para doce pasajeros y si el tema es transportar ppr cantidad, cumple para muchos sectores comerciales donde esa es la finalidad del vehículo: turístico, de personal o de grandes equipos de trabajo.

Para el 2019, el NV Passenger está disponibles con un motor de gasolina Endurance® V8 de 5,6 litros y 375 caballos de fuerza con una transmisión automática de 7 velocidades para servicio pesado, que ofrece el mejor par de 3 caballos de fuerza de su clase . Opcional está el modelo con un V6 de 4.0 litros, 261 caballos de potencia y una transmisión automática de 5 velocidades.

Para el año modelo 2019, NV Passenger viene equipadas con pantalla de audio estándar de 7.0 pulgadas AM / FM con AUX, USB, transmisión de audio a través de Bluetooth®, Bluetooth® con reconocimiento de voz y puerto de conexión USB para interfaz iPod®

Tiene una construcción robusta de carrocería sobre bastidor en toda la línea, incluido un techo alto, que brinda a la mayoría de los usuarios la capacidad de caminar, pararse y trabajar en el área de carga.