Toyota lanza en México el Yaris Sedán Híbrido 2026

El Toyota Yaris Sedán HEV 2026 llegó oficialmente a México con una apuesta enfocada en la eficiencia y la tecnología, ofreciendo un rendimiento de combustible de hasta 27 km por litro, una cifra inédita en el segmento de autos subcompactos.

Con este modelo, Toyota busca acercar la movilidad híbrida a un público más amplio, sin sacrificar confort ni desempeño. El Yaris Sedán S HEV, versión tope de gama, combina un motor de 1.5 litros de cuatro cilindros con un propulsor eléctrico de 0.7 kWh, que juntos generan 110 caballos de fuerza distribuidos al eje delantero mediante una transmisión e-CVT.

El nuevo Yaris híbrido no busca ser deportivo, sino eficiente y práctico. Su diseño exterior luce una parrilla renovada, faros LED más delgados y calaveras estilizadas. La versión híbrida se distingue por rines bitono de 16 pulgadas, mientras que las versiones convencionales mantienen rines de 15.

En el interior, Toyota apuesta por una mejor calidad percibida y mayor conectividad. Todas las versiones incluyen pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, mientras que la versión S HEV añade cargador inalámbrico, pantalla de información de 7 pulgadas y sistema de audio de seis bocinas.

En materia de seguridad, el Yaris Sedán 2026 equipa desde la versión base seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y anclajes ISOFIX. Las variantes superiores, S HI CVT y S HEV, integran el sistema Toyota Safety Sense, que ofrece asistencias de pre-colisión, mantenimiento de carril y luces altas automáticas.

Precios del Toyota Yaris Sedán 2026 en México

Yaris Sedán Base MT: $317,600

Yaris Sedán Base CVT: $332,600

Yaris Sedán S MT: $342,700

Yaris Sedán S CVT: $357,700

Yaris Sedán S HI CVT: $393,700

Yaris Sedán S HEV (híbrido): $440,000

Con esta nueva incorporación, el Yaris Sedán HEV se convierte en el duodécimo modelo electrificado de Toyota en México, consolidando a la marca como líder del mercado híbrido con una propuesta más cercana al poder adquisitivo de los conductores nacionales.