Un Aston Martin muy 007 (VIDEO Y FOTOGALERIA)

ara celebrar el 50 º aniversario de la película de James Bond, "Al servicio secreto de Su Majestad", Aston Martin lanza una edición especial del DBS Superleggera, el auto del agente secreto británico desde la sexta película, realizada en 1969.

La edición se limita a 50 unidades y cada uno de estos DBS Superleggera destaca por una serie elementos que coinciden con el DBS 1969 conducido por James Bond en la película, como la carrocería, de color verde olivo. Complementa esta distinción de edición especial el kit aerodinámico de fibra de carbono, los rines con un diseño exclusivo y la parrilla rediseñada.

En esa sexta película, James Bond, enfrenta al villano "Blofeld" y el Aston Martin DBS se cubre de tragedia cuando a los pocos minutos de contraer matrimonio Tracy, la mujer que había conquistado el corazón del agente más seductor, muere tiroteada en el interior del vehículo.

Andy Palmer, presidente de Aston Martin Lagonda y director ejecutivo del grupo, afirma: "Aston Martin es sinónimo de James Bond y la DBS del Servicio Secreto de Su Majestad ha brindado una gran inspiración al equipo encargado de crear esta edición tan especial. Esta nueva DBS Superleggera será una ´bestia en un traje´ extremadamente distinguida, diseñada para captar la esencia de la icónica DBS de la película de 1969, ¡pero con un motor V12 de 5,2 litros y 715 caballos de fuerza! "

El motor de doble turbo V12 de 5.2 litros está ajustado al mínimo y lo más atrás posible en el chasis para optimizar la distribución del centro de gravedad y el peso, este motor de alto rendimiento desarrolla 6500 rpm.

El ajuste detallado de la V12 junto con una estrategia de escape con válvulas activas y tubos de cola cuádruples garantiza que DBS Superleggera tenga un carácter de sonido dominante y poderoso, particularmente en los modos dinámicos más agresivos, al tiempo que mantiene un nivel de refinamiento y civilidad que complementa su papel como el consumado Super GT.

La edición especial DBS Superleggera cuenta con fibra de carbono, divisor, cuchilla aerodinámica y exclusivas ruedas torneadas y forjadas con diamante. Una parrilla de metal hecha a medida con seis paletas horizontales brillantes, adorna la parte delantera del auto de edición limitada para replicar la característica distintiva de la DBS presentada en el Servicio Secreto de Su Majestad . La superficie exterior de la pintura está realzada con cantrails de cuerpo y techo. Con carreras laterales conmemorativas y toques únicos en todas partes, el auto tiene cada pulgada ´007´.

En el interior, el DBS Superleggera está recortado en cuero negro puro, acentuado por Alcantra de mezcla gris, como en el DBS original de 1969. La carlinga está acentuada en rojo, inspirada en la guantera con adornos rojos en el auto original, que sostenía el rifle telescópico de 007.

Los 50 propietarios de esta edición especial de James Bond tendrán la opción de seleccionar un estuche para bebidas diseñado a medida que se adapte perfectamente al espacio del maletero. En consonancia con el tema, este accesorio es el complemento perfecto para la exhibición digna de "Super GT".

El estuche negro para bebidas se abre a través del cierre de metal brillante para revelar el interior forrado de fieltro rojo a juego, con espacio para dos botellas de champán y cuatro copas de champán.

La edición especial DBS Superleggera del servicio secreto de On Her Majesty es la última de una serie de 007 inspirados en Aston Martins, que incluye la continuación Goldfinger DB5 y la edición 2015 DB9 GT Bond. Cada una de las ediciones especiales de 50 On Her Majesty´s Secret Service DBS Superleggera tendrá un costo de 300,007.00 libras (alrededor de 7 millones 270 mil pesos al cambio de ayer) y las primeras entregas a clientes comenzarán en el cuarto trimestre de 2019.