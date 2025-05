10 años de cárcel para hombre acusado de muerte de migrantes en frontera EEUU-Canadá

FERGUS FALLS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Más de tres años después de que una familia de cuatro personas de India muriera congelada mientras intentaba ingresar a Estados Unidos a lo largo de un tramo remoto de la frontera canadiense durante una tormenta de nieve, el líder del complot internacional de tráfico de personas fue sentenciado en Minnesota el miércoles a 10 años de prisión.

Los fiscales federales habían recomendado casi 20 años para Harshkumar Ramanlal Patel, y casi 11 años para el conductor que se suponía debía recogerlos, Steve Anthony Shand. Shand también iba a ser sentenciado el miércoles.

"El crimen en muchos aspectos es extraordinario porque resultó en la inimaginable muerte de cuatro personas, incluidos dos niños", afirmó el juez de distrito de Estados Unidos John Tunheim. "Estas fueron muertes que claramente se podían evitar".

El abogado defensor Thomas Leinenweber dijo al tribunal antes de la sentencia que Patel mantiene su inocencia y argumentó que no era más que un "hombre de bajo rango en la jerarquía". Solicitó tiempo cumplido, 18 meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero la fiscal federal interina Lisa Kirkpatrick declaró al tribunal que Patel explotó las esperanzas de los migrantes de una vida mejor en Estados Unidos, por su propia avaricia.

"No debemos equivocarnos, fue la avaricia del acusado lo que puso en marcha los hechos que nos traen aquí hoy", expresó.

Patel, con un uniforme naranja y esposado, se negó a dirigirse al tribunal. No mostró emoción visible cuando se emitió la sentencia. Es probable que Patel sea deportado a su natal India después de cumplir su condena. Cooperó mientras los alguaciles lo esposaban y lo sacaban de la sala del tribunal.

El juez dictó la sentencia en el tribunal federal de la ciudad de Fergus Falls, en el noroeste de Minnesota, donde los dos hombres fueron juzgados y condenados por cuatro cargos cada uno el pasado noviembre.

Tunheim se negó el mes pasado a anular los veredictos de culpabilidad, escribiendo: "Este no fue un caso cerrado".

La operación de contrabando

Los fiscales dijeron durante el juicio que Patel, un ciudadano indio que, según ellos, usaba el alias "Dirty Harry", y Shand, un ciudadano estadounidense de Florida, formaban parte de una sofisticada operación ilegal que traía a decenas de personas de India a Canadá con visas de estudiante y luego las pasaba de contrabando a través de la frontera de Estados Unidos.

Dijeron que las víctimas, Jagdish Patel, de 39 años; su esposa, Vaishaliben, que tenía poco más de 30 años; su hija de 11 años, Vihangi; y su hijo de tres años, Dharmik, murieron congelados. La Real Policía Montada de Canadá encontró sus cuerpos justo al norte de la frontera entre Manitoba y Minnesota el 19 de enero de 2022.

La familia era de Dingucha, un pueblo en el estado occidental indio de Gujarat, al igual que Harshkumar Patel. Patel es un apellido común en India, y las víctimas no estaban relacionadas con el acusado. La pareja eran maestros de escuela, según informes de noticias locales. Tantos aldeanos han emigrado con la esperanza de una vida mejor, legal o ilegalmente, que muchas casas allí están vacías.

Las duras condiciones

El padre murió mientras intentaba proteger el rostro de Dharmik de un "viento abrasador" con un guante congelado, escribió el fiscal Michael McBride. Vihangi llevaba "botas y guantes que no le quedaban bien". Su madre "murió desplomada contra una cerca de alambre, debió pensar que la salvación estaba al otro lado", escribió McBride.

Una estación meteorológica cercana registró la sensación térmica esa mañana en -36 Fahrenheit (-38 Celsius).

Otros siete miembros de su grupo sobrevivieron al cruce a pie, pero solo dos llegaron a la camioneta de Shand, que estaba atascada en la nieve del lado de Minnesota. Una mujer que sobrevivió tuvo que ser trasladada en avión a un hospital con congelación severa e hipotermia. Otro sobreviviente testificó que nunca había visto nieve antes de llegar a Canadá. Su ropa de invierno inadecuada era la única que los contrabandistas les proporcionaron, dijo el sobreviviente al jurado.

Lo que dicen los fiscales

"El señor Patel nunca ha mostrado una pizca de remordimiento. Incluso hoy, sigue negando que es el 'Dirty Harry' que trabajó con el señor Shand en esta empresa de contrabando, a pesar de la evidencia sustancial en contrario y del abogado de su coacusado identificándolo como tal en el juicio", escribió McBride.

Los fiscales pidieron una sentencia de 19 años y siete meses para Patel, en el extremo superior del rango recomendado bajo las pautas de sentencia federal para sus acciones. Solicitaron que la sentencia de Shand fuera de 10 años y 10 meses, en el medio de su rango de pautas separado.

"Incluso cuando esta familia vagaba por la tormenta de nieve a la 1:00 AM, buscando la camioneta del señor Shand, el señor Shand estaba enfocado en una cosa, que le escribió por mensaje de texto al señor Patel: 'no estamos perdiendo dinero'", escribió McBride. "Peor aún, cuando la Patrulla de Aduanas y Fronteras arrestó al señor Shand sentado en una camioneta de 15 pasajeros mayormente desocupada, negó que otros estuvieran en la nieve, dejándolos a que mueran congelados".

Lo que dicen los abogados defensores

Los abogados de Patel solicitaron un abogado pagado por el gobierno para su apelación planeada. Patel ha estado encarcelado desde su arresto en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago en febrero de 2024 y afirmó en el documento no tener ingresos ni activos.

Shand ha estado libre en espera de sentencia. Su abogado calificó la sentencia solicitada por el gobierno como "excesivamente punitiva" y solicitó solo 27 meses. El abogado, defensor federal Aaron Morrison, reconoció que Shand tiene "un nivel de culpabilidad" pero argumentó que su papel era limitado, que solo era un conductor de taxi que necesitaba dinero para mantener a su esposa y seis hijos.

"El señor Shand estaba al margen de la conspiración, no planeó la operación de contrabando, no tenía autoridad para tomar decisiones y no obtuvo los enormes beneficios financieros como lo hicieron los verdaderos conspiradores", escribió Morrison.