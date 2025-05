Abogado asegura que trabajador no ayudó en fuga de Nueva Orleans

NUEVA ORLEANS (AP) — Un trabajador acusado de ayudar en la fuga de 10 presos de la cárcel de Nueva Orleans cerró el agua para destapar un inodoro, no para permitir que los hombres cortaran la tubería y crearan una abertura para su escape, dijo el abogado del empleado a The Associated Press el miércoles.

Sterling Williams, un trabajador de mantenimiento de 33 años en la cárcel, fue arrestado el martes en relación con la fuga.

Las autoridades dijeron anteriormente que Williams había sido instruido por uno de los reclusos para cerrar el agua de un inodoro. Detrás del inodoro había un agujero por el que se deslizaron 10 hombres durante la fuga del viernes.

"Me parece obvio que llenar el inodoro, obstruir el inodoro, era parte del plan de los fugitivos", afirmó el abogado Michael Kennedy. "Sabrían que quien fuera el encargado de mantenimiento tendría que cerrar el agua... porque se estaba desbordando".

Williams le dijo a las fuerzas del orden durante una entrevista que un recluso lo había amenazado con "apuñalarlo" si no cerraba el agua, según autoridades.

Las autoridades sostienen que Williams tuvo muchas oportunidades no solo de reportar la amenaza, sino también el plan de escape. Afirmaron que debido a que Williams cerró el agua, los reclusos pudieron lograr su escape.