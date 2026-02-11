logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Abre Estonia carretera que conecta con islas

Por AP

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Abre Estonia carretera que conecta con islas

HIIUMAA, Estonia.- Las temperaturas en el norte de Europa han sido tan bajas que los ciudadanos de Estonia ahora pueden conducir a través de un tramo de 20 kilómetros (12,5 millas) de mar congelado que conecta las dos principales islas del país.

El llamado "camino de hielo" que conecta las islas de Saaremaa y Hiiumaa, ubicadas en el oeste de Estonia entre el mar Báltico y el golfo de Riga, se abrió oficialmente el domingo con una fila de autos que esperaban para usarlo esa tarde.

Las autoridades decidieron abrir el camino de hielo después de que los lugareños comenzaran espontáneamente a conducir a través del mar congelado, exponiéndose a graves riesgos. Los transportadores habían tenido dificultades para mantener un servicio regular en el mar congelado después de semanas de temperaturas que descendieron por debajo de los -10 grados Celsius (14 grados Fahrenheit).

Las personas que viven en la isla más pequeña de Hiiumaa, con una población de 9.000 habitantes, viajan a Saaremaa, con una población de 31.000 habitantes, para ir de compras, tomar un café o dejar a los niños en la escuela. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Llegar a la isla más grande también asegura la conexión con la Estonia continental.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    OMS alerta: casi la mitad de afectados no accede a cirugía de cataratas
    OMS alerta: casi la mitad de afectados no accede a cirugía de cataratas

    OMS alerta: casi la mitad de afectados no accede a cirugía de cataratas

    SLP

    AP

    En África solo uno de cada cuatro afectados puede operarse pese a la eficacia del tratamiento.

    Parlamento Europeo aprueba nuevas políticas migratorias para la UE
    Parlamento Europeo aprueba nuevas políticas migratorias para la UE

    Parlamento Europeo aprueba nuevas políticas migratorias para la UE

    SLP

    AP

    Bangladesh, Colombia, India y otros países serán considerados seguros para solicitudes de asilo.

    Congresistas estadounidenses exigen revelar nombres de seis hombres poderosos en caso Epstein
    Congresistas estadounidenses exigen revelar nombres de seis hombres poderosos en caso Epstein

    Congresistas estadounidenses exigen revelar nombres de seis hombres poderosos en caso Epstein

    SLP

    EFE

    Funcionarios del Gobierno Trump enfrentan cuestionamientos por vínculos con Jeffrey Epstein.

    Keir Starmer resiste escándalo Epstein con apoyo interno
    Keir Starmer resiste escándalo Epstein con apoyo interno

    Keir Starmer resiste escándalo Epstein con apoyo interno

    SLP

    AP

    Nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington genera críticas y descontento en el Partido Laborista.