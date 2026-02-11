Abre Estonia carretera que conecta con islas

HIIUMAA, Estonia.- Las temperaturas en el norte de Europa han sido tan bajas que los ciudadanos de Estonia ahora pueden conducir a través de un tramo de 20 kilómetros (12,5 millas) de mar congelado que conecta las dos principales islas del país.

El llamado "camino de hielo" que conecta las islas de Saaremaa y Hiiumaa, ubicadas en el oeste de Estonia entre el mar Báltico y el golfo de Riga, se abrió oficialmente el domingo con una fila de autos que esperaban para usarlo esa tarde.

Las autoridades decidieron abrir el camino de hielo después de que los lugareños comenzaran espontáneamente a conducir a través del mar congelado, exponiéndose a graves riesgos. Los transportadores habían tenido dificultades para mantener un servicio regular en el mar congelado después de semanas de temperaturas que descendieron por debajo de los -10 grados Celsius (14 grados Fahrenheit).

Las personas que viven en la isla más pequeña de Hiiumaa, con una población de 9.000 habitantes, viajan a Saaremaa, con una población de 31.000 habitantes, para ir de compras, tomar un café o dejar a los niños en la escuela.

Llegar a la isla más grande también asegura la conexión con la Estonia continental.