AC Milan e Inter adquieren San Siro para construir nuevo estadio

MILÁN (AP) — El AC Milan y el Inter de Milán completaron el miércoles la compra del San Siro y el área circundante a la ciudad, despejando el camino para que los clubes derriben el estadio de 99 años y construyan conjuntamente un nuevo recinto con capacidad para 71,500 asientos.

"La construcción del nuevo estadio y el proyecto de regeneración urbana para el distrito de San Siro representa un nuevo capítulo para la ciudad de Milán y ambos clubes", dijeron los equipos.

"El hito estratégico refleja la ambición compartida de AC Milan e Inter y sus respectivos propietarios, RedBird y fondos gestionados por Oaktree, para el éxito deportivo a largo plazo y la inversión que aumenta el valor para apoyar el crecimiento sostenible de los clubes", agregaron.

El acuerdo fue valorado en 197 millones de euros (226 millones de dólares).

La venta necesitaba ser finalizada antes del 10 de noviembre, cuando el segundo nivel del estadio —que se completó hace 70 años en esa fecha— adquiere un significado histórico y habría sido casi imposible de derribar.

Los clubes ya anunciaron acuerdos con las firmas de arquitectura Foster + Partners y Manica para diseñar un nuevo estadio. El recinto será parte de un proyecto que cubrirá aproximadamente 281.000 metros cuadrados (más de 3 millones de pies cuadrados).

El actual San Siro albergará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero.

La idea es tener un nuevo estadio listo para cuando Italia coorganice el Campeonato Europeo de 2032 con Turquía. El San Siro en su estado actual no se considera lo suficientemente moderno para que la UEFA lo apruebe para albergar partidos del torneo.