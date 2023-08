Activistas animalistas piden justicia por la muerte de un oso jucumari en un área natural de Bolivia

Activistas animalistas vertieron pintura roja el martes cerca del Ministerio de Justicia boliviano en protesta por la muertes de un oso jucumari u oso andino al sureste de Bolivia.

Los manifestantes, jóvenes muchos de ellos vestidos de negro, aseguraron que el 29 de julio fue asesinado un oso en el Área Natural de Manejo Integrado El Palmar en Sucre, al suroeste de La Paz. "Exigimos justicia para los osos" gritaron en coro.

El oso, llamado también de anteojos o conocido científicamente como Tremarctos ornatus, está catalogado como "especie vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas" en Bolivia debido a la caza y a la invasión de su hábitat.

El oso jucumari es la única especie originaria de Sudamérica. En Bolivia vive en la región andina.

"Estamos aquí para hacer la ley; el gobierno no está haciendo nada para los hombres que lo asesinaron de forma cruel, porque supuestamente no sabían que estaban actuando contra la ley", dijo a The Associated Press, Sara Mendizábal, una estudiante de 22 años que asistió al acto de protesta.

Un juez decidió el fin de semana otorgar "detención domiciliaria" a las tres personas acusadas por la muerte del animal. Los hombres grabaron y publicaron en las redes el momento en que mataban al oso.

Los activistas calificaron la resolución como "débil" y exigieron que sean enviados a la cárcel.