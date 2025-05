Actualidad sobre las Negociaciones de Paz en Rusia-Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Las llamadas telefónicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los líderes de Rusia y Ucrania aumentaron las expectativas de que pronto se podría avanzar en poner fin a la guerra de más de tres años entre esos países, aunque la frustración por el lento ritmo de las negociaciones y la ausencia de un avance significativo mantenían bajas las esperanzas.

"Es obvio que Rusia está tratando de ganar tiempo para continuar la guerra y la ocupación", afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en Telegram. "Estamos trabajando con socios para presionar a los rusos para que se comporten de manera diferente", dijo en una aparente referencia a más sanciones internacionales contra Rusia.

Ucrania ha ofrecido un alto el fuego integral de 30 días, que Moscú ha rechazado en la práctica al exigir condiciones considerables. Zelenskyy propuso una reunión cara a cara con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero el líder ruso rechazó esa oferta.

Trump dijo que su intervención personal era necesaria para impulsar los esfuerzos de paz, y el lunes mantuvo conversaciones telefónicas por separado con Zelenskyy y Putin.

Rusia y Ucrania comenzarán "inmediatamente" las negociaciones de alto el fuego, anunció Trump, aunque no se dieron detalles sobre cuándo o dónde podrían tener lugar dichas conversaciones ni quién podría asistir a ellas.

"El statu quo no ha cambiado", escribió el martes en la plataforma social X Mykhailo Podoliak, un asesor destacado de Zelenskyy.

Putin quiere que Ucrania renuncie a unirse a la OTAN, reduzca drásticamente su ejército y retire sus fuerzas de las cuatro regiones ucranianas que Moscú se ha anexionado pero no controla por completo, entre otras demandas.

En Rusia, muchos medios de comunicación adoptaron un tono triunfal al informar sobre la conversación de Putin con Trump.

La agencia estatal de noticias RIA Novosti publicó un artículo titulado: "Esperanzas de Europa aplastadas: Trump se niega a ir a la guerra con Putin".

En el tabloide proKremlin Moskovsky Komsomolets, el columnista Mikhail Rostovsky también describió la llamada como un golpe para los aliados europeos de Ucrania.

"Kiev aceptará una conversación seria y completa con Rusia solo si no le quedan otras opciones. Trump está cortando gradualmente estas otras opciones para Zelenskyy", escribió. "Y esto es muy, muy bueno".

Los funcionarios de Estados Unidos llevan meses instando a Rusia y Ucrania a llegar a un acuerdo, ya que Trump buscaba un fin rápido al mayor conflicto de Europa desde la II Guerra Mundial.

Trump dijo que sus conversaciones con Putin el lunes fueron "excelentes", pero los funcionarios europeos se mostraron escépticos sobre las intenciones de Rusia.

"Putin nunca ha cambiado su posición. En realidad Rusia no quiere terminar esta guerra", dijo el martes en Bruselas el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, señaló que la falta de buena fe de Rusia en las negociaciones debería desencadenar las sanciones estadounidenses amenazadas.

"Realmente no hemos visto, ya saben, la presión sobre Rusia a partir de estas conversaciones", dijo a periodistas.

En las calles de Kiev el martes, el escepticismo sobre los motivos de Putin era alto.

La paz "no es posible ahora. Solo cuando (los rusos) se queden sin recursos y personal militar. Están listos para luchar, al menos durante este verano", dijo Svitlana Kyryliuk, de 66 años, a The Associated Press. Putin "ganará tiempo, y eso es todo", dijo.

Volodymyr Lysytsia, un militar de 45 años que visitaba la capital para rehabilitación, dijo que Putin ha convertido las líneas del frente en el este de Ucrania en un páramo.

El líder ruso "no deja nada allí, solo tierra quemada, todo bombardeado", dijo Lysytsia.

Algunos se mostraron poco convencidos con la promesa de Putin a Trump de que Rusia está "lista para trabajar con" Ucrania en un "memorando" que describa el marco para "un posible futuro tratado de paz".

"Parece que Putin ha ideado una forma de ofrecer a Trump un resultado tangible e interino de los esfuerzos de paz de Washington sin hacer concesiones reales", comentó en X Tatiana Stanovaya, investigadora principal del Centro Carnegie Rusia Eurasia.

Los países en conflicto insisten en condiciones aparentemente irreconciliables para la paz, e incluso una tregua temporal ha estado fuera de alcance.

Las primeras conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania desde las primeras semanas de la invasión de Moscú en 2022 terminaron después de menos de dos horas el pasado viernes, y aunque ambas partes acordaron un gran intercambio de prisioneros, claramente permanecieron muy alejadas en las condiciones clave para poner fin a los combates.