Acuerdo de la UE: embargo al gas ruso en camino a independencia energética

BRUSELAS, Bélgica, enero 26 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La Unión Europea dio un paso decisivo hacia la independencia energética de Rusia, al acordar con una mayoría de 27 países un cese gradual de las importaciones de gas y gas natural licuado (GNL) provenientes de Moscú.

Este nuevo paquete de medidas establece un embargo total que entrará en vigor a finales de 2026 para el GNL y en otoño de 2027 para el gas por gasoducto.

El respaldo del Consejo de la UE fue celebrado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien, mientras tanto, intensifica la presión sobre Moscú en relación con las negociaciones en curso.

"Hay cuestiones que deben ser preparadas para la próxima reunión", afirmó Zelensky, solicitando un adelanto del encuentro programado para el 1ro de febrero en los Emiratos Árabes Unidos, tras una reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

A pesar del progreso en las negociaciones, el Kremlin advirtió que "aún queda mucho por hacer".

La cuestión del Donbass sigue siendo un tema delicado, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reiteró que "Kiev decidirá" sobre esos territorios.

Sin embargo, Zelensky resiste el creciente llamado, incluso desde Washington, para hacer concesiones territoriales importantes.

La evolución de los diálogos sobre otras cuestiones del acuerdo, como las garantías de seguridad, también será crucial.

Rutte destacó que "la concordancia está cerca", aunque reiteró que Ucrania no formará parte de la Alianza. Es más probable que se facilite una rápida adhesión de Ucrania a la UE, con Zelensky asegurando que "estamos listos para 2027".

La influencia del presidente estadounidense, Donald Trump, podría ser determinante en este aspecto, instando a líderes como el húngaro Viktor Orban y el eslovaco Robert Fico a no poner veto a la estrategia anti-Moscú de la UE.

El cese de las importaciones de gas ruso entrará en vigor al día siguiente de la publicación de las nuevas normas en el Boletín Oficial.

Las pérdidas para Moscú podrían ser significativas, algo que ya generó una rápida respuesta por parte del Kremlin.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, afirmó que "los países de la UE renunciaron a su libertad".

Sin embargo, la UE no tiene intención de retroceder y ya prepara un vigésimo paquete de sanciones para el 24 de febrero, con el objetivo de mantener la máxima presión sobre Moscú.

La situación en Ucrania sigue siendo crítica, con los ataques rusos continuando y aumentando el número de ciudadanos que enfrentan condiciones invernales extremas.

Recientes bombardeos rusos en instalaciones energéticas dejaron a los residentes de las regiones de Járkov y Donetsk sin electricidad, creando una crisis energética aún más profunda en el país.