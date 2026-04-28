Acusan a Allen de intento de asesinato

Washington.- El hombre que según las autoridades intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con armas de fuego y cuchillos ha sido encausado el lunes con cargos de intento de asesinato del presidente Donald Trump, y las autoridades federales insinuaron que el ataque había sido planeado durante al menos varias semanas.

Cole Tomas Allen compareció ante el tribunal el lunes para enfrentar cargos federales tras el caótico incidente del sábado que resultó en disparos, en el que Trump fuera evacuado ileso del escenario y en el que los invitados se agacharon para ocultarse tras sus mesas. Se ordenó que el sospechoso se quedara encarcelado a la espera de más audiencias judiciales.

Una declaración jurada del FBI presentada en el caso revela detalles adicionales sobre la planificación detrás del ataque, y las autoridades alegan que, el 6 de abril, Allen reservó una habitación para sí mismo en el hotel de Washington donde se celebraría el evento semanas después. Viajó en tren desde California la semana pasada, y se registró en el Washington Hilton un día antes de la cena con una habitación reservada por el fin de semana.

El evento apenas había comenzado cuando, según las autoridades, el hombre de 31 años armado con una escopeta y una pistola, intentó pasar corriendo un control de seguridad cerca del enorme salón de baile que albergaba a cientos de periodistas y sus invitados, lo que provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto.

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"La violencia no tiene lugar en la vida cívica. Nos aseguraremos de que la rendición de cuentas sea rápida", dijo el secretario de Justicia interino Todd Blanche en conferencia.

Allen resultó herido pero no recibió un disparo. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo pero llevaba un chaleco blindado y sobrevivió, dijeron las autoridades. El Departamento de Justicia acusó a Allen de dos cargos adicionales relacionados con armas de fuego, incluido disparar un arma durante un delito violento, pero la declaración jurada no dice directamente que Allen fuera responsable de disparar al agente.