Acusan a policía de EEUU por compartir fotos íntimas de su esposa

LOS ÁNGELES (EFE).- Un policía estadounidense fue acusado de seis cargos por compartir sin autorización fotos que le tomaron a su esposa a escondidas y desnuda cuando se mandó a aumentar el tamaño de los senos, informaron este viernes medios locales.



Tanto el acusado Brady Lamas, de 45 años, como su esposa son oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD)

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles detalló que entre diciembre de 2021 y enero de 2022, Lamas distribuyó varias imágenes íntimas de su esposa a otras personas, incluidos compañeros de policía.

En la denuncia judicial la mujer asegura que las fotos fueron tomadas a escondidas durante las visitas que realizó a un médico después de que se sometió a una cirugía de aumento de senos.

La víctima interpuso una denuncia contra su esposo y pidió una orden de alejamiento.

"No sabía que me habían tomado las fotos y no di mi consentimiento para que se compartiesen fotos mías con nadie", escribió la mujer en los documentos judiciales citados por el canal ABC.

La mujer descubrió que su esposo había enviado las fotos a otros hombres a través de mensajes de texto y WhatsApp.

La policía denunció que después que su esposo enviara las fotos a sus compañeros, algunos empleados de LAPD la miraban fijamente y hacían comentarios como "Brady es un hombre afortunado", según la información citada por el canal.

"Mi propio esposo es un depredador y se aprovechó de mí", escribió la mujer en la denuncia.

El fiscal de Los Ángeles, George Gascón, dijo en un comunicado que "nadie debe se sometido a esta situación cruel e inhumana".

"Como oficial de la ley (el acusado), que se encuentra con víctimas todos los días, debe saber el trauma que se produce cuando se viola la privacidad de alguien", añadió Gascón.