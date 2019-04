Acusan hombre en EEUU de operar red prostitutas desde la casa de sus padres

La Fiscalía del condado de Suffolk, en el estado de Nueva York (EE.UU.), informó este jueves que un hombre fue arrestado y acusado de operar una red de prostitución desde el sótano del hogar de sus padres, que involucró a una veintena de mujeres.



Raymond Rodio, de 47 años, se declaró este jueves no culpable de los ocho cargos de tráfico sexual y seis de promover la prostitución de mujeres a las que presuntamente proveyó heroína, crack y otras drogas, y tras crearles dependencia se valió de ello para prostituirlas, señalan informan medios locales.



"Es una táctica común usada por los traficantes. Usan su enfermedad (adicción) para mantenerla bajo control", indicó el fiscal de Suffolk, Timothy Sini.



El juez Fernando Camacho, de la Corte Suprema del condado de Suffolk, en Long Island, le impuso una fianza de un millón de dólares.



Rodio presuntamente operó su red de prostitución entre diciembre del 2014 hasta febrero de este año con mujeres, en sus veinte años, que conoció a través de las redes sociales y que vivían en Suffolk.



De acuerdo con Sini, Rodo usó el sótano, que no tiene baño, como un calabozo donde encerraba por largos periodos de tiempo a las mujeres a las que obligó a usar un cubo para sus necesidades.



Las presuntas víctimas eran obligadas a tener sexo con hombres a cambio de dinero en este sótano, del que sólo él tenía la llave, o eran llevadas a moteles en la zona y a cambio les suministraba drogas.



"Es un individuo peligroso y depravado", que en ocasiones las amenazó con usar la violencia para que continuaran involucradas en el negocio, afirmó el fiscal, según los medios locales.



Sini señaló además que Rodo usó el dinero que ganaron las mujeres o una parte significativa para su adicción al crack.



Los padres de Rodio viven en la casa pero al parecer no estaban al tanto de lo que ocurría y no han sido acusados en este caso. De resultar culpable, Rodo enfrenta 25 años de prisión.