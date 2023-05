Advierte la SIP de clima desfavorable para los medios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL). - Este martes Michael Greenspon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió sobre el clima desfavorable y las amenazas que viven los medios, en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Por medio de un comunicado Greenspon señaló que el balance para la prensa regional es "poco alentador. En el último semestre, 10 periodistas fueron asesinados, cinco en Haití y otros en Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Paraguay". Lamentó que la simple cobertura de noticias se haya "convertido en una actividad de riesgo".

Recordó que en la reunión semestral de la SIP se habló de la pérdida de espacios democráticos y que los informes país por país dan cuenta de "centenares de agresiones contra periodistas, debido en muchos casos al clima de inseguridad pública general, a la impericia policial durante la cobertura de manifestaciones públicas y, también, debido al avance del narcotráfico en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Haití, México y Paraguay".

Advirtió sobre las amenazas a los medios, como los atentados con plumas explosivas en Ecuador. "Si bien muchos ataques provinieron de bandas del crimen organizado, también los Estados fueron responsables de la violencia.

"En Venezuela, el gobierno cerró 80 radioemisoras, el régimen de Nicaragua siguió confiscando medios y el periódico digital El Faro traspasó sus oficinas a Costa Rica para eludir la persecución gubernamental en El Salvador. Los gobiernos de Cuba y Venezuela continuaron bloqueando sitios de internet de medios nacionales y extranjeros".

Medio centenar de periodistas alertó, se han visto obligados a exiliarse de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Otros están presos, como José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico en Guatemala y el reportero Lázaro Yuri Valle Roca y la influencer Sulmira Martínez de Cuba.

Calificó de "sinsentido que, ante el exilio forzado y el encarcelamiento, el gobierno de Cuba les prohíbe a nueve periodistas independientes salir del país".

Greenspon, quien también es director global de Licencias e Innovación de Impresión del diario estadounidense The New York Times, mencionó el caso específico de las mujeres periodistas, "víctimas de ciberataques y estigmatización en numerosos países".

El espionaje cibernético, detalló, ha alcanzado a "reporteros de El Salvador y México". Además, "muchos presidentes siguieron usando la tribuna pública para desprestigiar y restar credibilidad a medios y periodistas, entre ellos los de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Paraguay".

Incluso en países como Canadá, Estados Unidos, Panamá o el territorio de Puerto Rico, se ven casos de "opacidad gubernamental", con gobiernos infringiendo "las leyes de acceso a la información pública".

Del lado positivo, destacó "la instalación de sistemas de protección oficiales en Chile y Paraguay, que esperamos incentiven a otros gobiernos de la región".

Consideró que "garantizar el ejercicio pleno de la libertad de prensa, creando o reforzando los mecanismos de prevención y protección, es crucial para que los y las periodistas y los medios puedan realizar su trabajo fiscalizador sin temer por su seguridad y sin autocensurarse. Abogamos también porque estos sistemas de protección cuenten con el respaldo de políticas públicas que ayuden a reducir la impunidad".

Si las amenazas no fueran suficientes, Greenspon aludió a la "precaria situación de sostenibilidad y viabilidad de los medios de la región. Muchos debieron suspender sus operaciones con lo cual han creado severas consecuencias para nuestras democracias. Por ello, la sostenibilidad del periodismo es un debate abierto y una asignatura pendiente que deben asumir los gobiernos, las plataformas digitales, la prensa y las organizaciones de la sociedad civil.

"Es imposible sostener la democracia sin la debida libertad y protección que necesitan los periodistas y los medios para trabajar y sin la salud económica que el nuevo ecosistema digital requiere", concluyó el presidente de la SIP.