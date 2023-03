Advierten sobre derrame químico en río de Filadelfia

FILADELFIA (AP) — Los habitantes de Filadelfia recibieron la recomendación de beber solamente agua embotellada tras un derrame de productos químicos en el río Delaware, en el vecino condado de Bucks.

Las autoridades de salud del condado dijeron el domingo que una fuga registrada el viernes por la noche en la planta química Trinseo Altuglas, en el municipio de Bristol, derramó al río entre 8,100 y 12 mil galones (30,600 a 45,400 litros) de una solución de acabado de látex a base de agua. Las autoridades dijeron que la sustancia no es tóxica para los seres humanos y no se han reportado casos de efectos adversos en el condado.

El subdirector gerente de la Oficina de Transportes, Infraestructura y Sostenibilidad de Filadelfia, Mike Carroll, dijo que no se han encontrado señales de contaminantes en el agua de la ciudad, pero que las autoridades "no pueden tener 100% de certeza de que no aparecerán rastros el domingo por la tarde. Dijo que los riesgos para la salud son "muy bajos, si los hay", pero que se quiere dar conciencia a la gente para que piense en utilizar agua embotellada para beber o cocinar y así minimizar cualquier riesgo.

Las autoridades dijeron que las tomas de la planta de tratamiento de agua potable Baxter fueron cerradas después del derrame, pero que las abrieron durante la noche para mantener los niveles mínimos de agua necesarios para evitar daños a los equipos y para proveer a los bomberos y otros servicios esenciales.

Las autoridades ambientales del estado encabezan las medidas de respuesta. Pennsylvania American Water dijo que su planta de tratamiento de agua Yardley, unos 24 kilómetros (15 millas) río arriba del derrame, no se había visto afectada. Aqua dijo que cerró su toma al sistema Bristol para proteger a los clientes y que no ha visto consecuencias del derrame.

El vicepresidente de Trinseo para manufactura e ingeniería, Tim Thomas, dijo a la televisora WPVI el sábado que el material derramado no representaba peligro para la gente. "Es como el material que se encuentra en la pintura", dijo. "Es la típica pintura acrílica que uno tiene en la casa, a base de agua".