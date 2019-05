África, en cifras (sorprendentes)

El 25 de mayo se celebra el Día de África, una fecha simbólica que conmemora el nacimiento oficial en 1963 de la Organización de la Unidad Africana (OUA), antecesora de la actual Unión Africana (UA).



Se trata de una jornada que, para muchos africanos suele pasar desapercibida, aunque en algunos países, como Gambia, Zimbabue o Ghana, es un día festivo nacional. Estas son algunas cifras para comprender este complejo continente:



1. 55 PAÍSES



Pese a que aún se habla a menudo de África como un continente en el que es difícil diferenciar los países, está formado por 55 (54 Estados soberanos más la República Árabe Saharaui Democrática) que comparten características comunes pero cada uno tiene sus particularidades.



Los países fueron divididos durante la época colonial a escuadra y cartabón, y no se tuvo en cuenta si se unía a pueblos enemigos o se separaba a la misma etnia, en torno a unas 2.000 en toda África.



2. 84.000 KILÓMETROS DE FRONTERAS



Según el presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, 84.000 kilómetros de fronteras separan a los países africanos unos de otros, lo que corresponde a más de dos vueltas completas a la Tierra.



Issoufou hizo alusión a este dato recientemente porque está liderando la campaña de la UA para poner en marcha el Tratado de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA), que supondrá la creación de la mayor zona exenta de aranceles del mundo desde la formación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995.



"84.000 kilómetros de fronteras entre nuestros 55 países son 84.000 kilómetros de obstáculos para el comercio entre nosotros", señaló el mandatario.



3. EL 80 % DE LOS AFRICANOS MIGRA A OTROS PAÍSES DE ÁFRICA



Las fronteras no impiden a los africanos decidir por motivos políticos, económicos, familiares, cambio climático, crisis humanitarias o conflictos, irse a vivir a otro país del continente.



A pesar de que la atención mediática se dirige hacia quienes intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo, más del 80 % de los africanos que deciden migrar lo hacen a otro país de África, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



Además, África alberga a 24,2 millones de personas desplazadas a la fuerza, un tercio de esa población en el mundo, según Naciones Unidas.



4. NIGERIA, ENTRE LOS PAÍSES MÁS RICOS DEL MUNDO



Nigeria, país situado en África occidental se encontraría en el puesto 29 de los 30 países más ricos del mundo de acuerdo con su Producto Interior Bruto (PIB) en 2018, según el FMI.



Entre los 10 países que más crecieron en 2017 se encuentran cinco africanos, según el Banco Mundial (BM): Libia, Guinea-Conakri, Etiopía, Ghana y Costa de Marfil.



Según el Banco Africano de Desarrollo (BAD), se espera que el crecimiento en el continente en 2019 sea de un 4 %, pero es "insuficiente para tener un impacto sobre el paro y la pobreza".



5. LOS 10 PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO



El continente africano alberga a los 10 países más pobres del mundo, según los últimos datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas. Estos son Mozambique, Liberia, Mali, Burkina Faso, Sierra Leona, Burundi, Chad, Sudán del Sur, República Centroafricana y, el más pobre: Níger.



No obstante, estos países son ricos en materias primas como algodón, uranio, oro, hierro, cobre, diamantes o gas, entre otras.



Según las estimaciones del Banco Mundial, África subsahariana es el mayor exportador de metales y minerales del mundo, con el 13,7 % de las exportaciones mundiales en 2017.



6. 20 % DE LAS MUERTES, POR INFECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS



Aunque por los estereotipos se pueda pensar que los africanos mueren principalmente a causa de la guerra y el hambre, lo cierto es que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la primera causa de muerte en África son las infecciones de las vías respiratorias, que suponen un 20 % de los decesos.



Le siguen el VIH/SIDA (14 %), la diarrea (13,7 %) y la malaria (11 %).



En el puesto 9 de las 10 principales causas se encuentran los accidentes en carretera, con un 5% de los casos.



7. EL 47 % DE LOS AFRICANOS TIENE MENOS DE 18 AÑOS



Según datos de Naciones Unidas, en África en 2015 el 47,4 % de la población tenía menos de 18 años, una cifra que a nivel mundial se situaba en un 31 %; y en Europa, en un 18,8 %.



La juventud de este continente se analiza por los expertos desde un punto de vista positivo, debido a que supone mano de obra suficiente para poder impulsar el crecimiento de la región.



Pero también se percibe como algo negativo si no se ofrece trabajo a esos jóvenes y la frustración y falta de oportunidades les fuerzan a la inmigración irregular, la delincuencia o la adhesión a grupos yihadistas.



8. ALBERGA EL PAÍS CON MÁS MUJERES EN EL PARLAMENTO



Ruanda, un país situado en el este de África, tiene el récord mundial de mujeres en el Parlamento, con un 61,3 % de diputadas.



Además, entre los diez primeros países de la clasificación mundial sobre representación de las mujeres en parlamentos nacionales, se encuentran dos naciones africanas más: Namibia, con un 46,2% de diputadas; y Sudáfrica, con un 42,7 %.



9. EL 42,5 % DE LOS AFRICANOS VIVE EN CIUDADES



Aunque se asocie África a la sabana, la pobreza, las cabañas y el mundo rural, lo cierto es que, según la ONU, el 42,5 % de los africanos vivía en núcleos urbanos en 2018, en comparación con el 55,3 % de la población mundial y el 74,5 % de europeos.



Según las previsiones de Naciones Unidas, se espera que en 2050 el 58,9 % de los africanos viva en ciudades, un reto para las economías y las urbes, que aún no están adaptadas al incesante aumento de población que busca en ellas oportunidades de empleo.



10. EL 36 % DE LOS AFRICANOS TIENE UN TELÉFONO INTELIGENTE



A finales de 2018, el 45 % de los habitantes de África subsahariana estaban subscritos a los servicios de telefonía móvil y el 36 % tenía un teléfono inteligente ("smartphone"), según la GSMA, la asociación mundial de operadores de telecomunicaciones móviles.



De acuerdo con sus estimaciones, en 2025 el 66 % de los africanos ya tendrá un "smartphone" y el 23 % de las nuevas suscripciones móviles mundiales procederá de esta región del planeta.