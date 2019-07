Agricultores que vendieron melones mortíferos ahora enfrentan cargos por marihuana

Dos hermanos del sur de Colorado hallados culpables de haber vendido melones contaminados en 2011 que causaron 33 muertes en todo el país y que ahora cultivan cáñamo, enfrentan cargos por contrabando de marihuana en Kansas, dijo este viernes la Fiscalía del Condado Seward.



Los hermanos Eric y Ryan Jensen deben responder a cargos de distribución de marihuana y de posesión de marihuana con la intención de distribuirla, según el fiscal Kade Goodwin.



Esas acusaciones, presentadas el 31 de enero de este año, podrían modificarse pero no anularse, confirmó esta mañana la Fiscalía.



El 3 de enero de 2017, los Jensen enviaron a un comprador en California tres paquetes de cáñamo (planta similar a la marihuana aunque con menos de 0,3 % de THC, el ingrediente activo de la marihuana) con un peso total de unos 135 kilogramos, por medio de la empresa de paquetería FedEx.



Como la granja de los Jensen, ubicada en Holly (Colorado) está a sólo 15 kilómetros de Kansas, el camión de FedEx transportó los paquetes hasta ese estado, a la localidad de Liberal, desde donde tendrían que haber sido llevados luego por avión a su destino final.



Pero el empleado de FedEx contactó a la Patrulla de Caminos de Kansas pues según dijo el cargamento olía a marihuana.



De acuerdo con documentos hechos públicos por el Condado Seward, el patrullero Josh Biera afirmó que se trataba de marihuana, debido a la apariencia y olor del cargamento, aunque sin haber realizado un análisis de laboratorio.



En Colorado, la marihuana recreativa es legal desde 2014, pero no lo es en Kansas.



Asimismo, en Colorado el cultivo industrial de cáñamo también es legal con los permisos correspondientes, que los Jensen tenían.



El fiscal Goodwin subrayó hoy que los cargos persistirían incluso si se determina que las plantas no son marihuana. Esto a pesar de que en mayo pasado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos clarificó que no está prohibido el transporte interestatal de cáñamo industrial.



Mediante un comunicado, que difundió el abogado de los Jensen, estos expresaron que sus problemas legales en Kansas serían una consecuencia de que su reputación quedó afectada por la venta en 2011 de melones contaminados con listeria monocytogenes, una bacteria que es uno de los patógenos más violentos causante de infecciones alimentarias.



Eric y Ryan Jensen se declararon culpables en corte federal en 2013 de operar una granja en condiciones insalubres y se les ordenó pagar miles de dólares en indemnizaciones.



Para afrontar esos gastos, comenzaron a producir cáñamo, pero esa producción se detuvo luego del incidente de principios de 2017.



"Todavía tenemos muchas deudas y no sé si alguna vez saldremos de ellas", indicó Eric Jensen.