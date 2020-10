"Ahora me siento mucho mejor"

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado en un video grabado desde el hospital militar en el que está ingresado que se encuentra "mucho mejor" y está trabajando para "volver del todo" y poder "hacer Estados Unidos grande de nuevo".

"Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos hacer a Estados Unidos grande de nuevo", asegura Trump en el video en el que añade: "creo que estaré de vuelta pronto".

"Quiero terminar la campaña de la manera que lo hemos estado haciendo", apunta Trump,

El equipo médico que atiende al presidente estadounidense, Donald Trump, en un hospital militar aseguró este sábado que el mandatario evoluciona "muy bien", mientras que su jefe de gabinete manifestó que el viernes hubo gran preocupación sobre su estado y las próximas 48 horas serán "críticas" para conocer el impacto de la Covid-19 en su salud.

El doctor personal del presidente, Sean Conley, dijo hoy en rueda de prensa que el mandatario amaneció ayer con signos positivos en su recuperación, al no registrar fiebre, no requerir oxígeno y mostrarse activo y optimista desde la suite presidencial del hospital militar Walter Reed, a las afueras de Washington, donde fue trasladado ayer por la tarde.

Conley intentó presentar un panorama optimista y no quiso entrar en detalles sobre las razones que condujeron a la decisión de ingresar a Trump el viernes.

La primera dama, Melania Trump, permanece en la Casa Blanca y no muestra complicaciones, después de confirmarse que, al igual que su marido había sido contagiada con el coronavirus .SARS-CoV-2.