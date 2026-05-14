Aislado, médico que atendió hantavirus

Estados Unidos.- Un oncólogo que viajó a bordo del crucero en el que surgió un brote de hantavirus señaló que es el único estadounidense que se encuentra aislado en una unidad especial de biocontención en Nebraska.

El doctor Stephen Kornfeld indicó que se ofreció como voluntario para ayudar a atender a otros pasajeros que comenzaron a enfermarse a bordo del MV Hondius el mes pasado. Es uno de los más de 120 pasajeros y miembros de la tripulación que fueron evacuados del barco y trasladados vía aérea a distintos países para ser colocados en cuarentena.

Mientras que otros 15 estadounidenses se encuentran bajo observación en la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en Omaha, Kornfeld es el único que fue trasladado a una unidad distinta después de que una muestra nasal arrojó positivo al virus.

"Me siento de maravilla, al 100%", relató Kornfield al programa "Erin Burnett OutFront" de CNN en una videollamada desde su habitación de hospital.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se han reportado un total de 11 casos de hantavirus vinculados al crucero en todo el mundo, incluidos tres decesos. Ocho de los casos han sido confirmados con pruebas.