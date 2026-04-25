Al alza, costos en Canal de Panamá

Panamá.- Algunas empresas han desembolsado hasta 4 millones de dólares para pagos de última hora para que sus barcos crucen el Canal de Panamá en las últimas semanas, según la Autoridad del Canal de Panamá, mientras el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán genera un cambio radical en los flujos comerciales globales.

Aunque el paso por la vía navegable suele tener una tarifa fija previa reserva, las compañías que no tengan una pueden cruzar pagando un cargo adicional en una subasta de cupos, que se adjudican al mejor postor. La alternativa sería esperar durante días frente a la costa de la Ciudad de Panamá.

La demanda de esos cupos se ha disparado y los precios de las subastas se han multiplicado en las últimas semanas mientras un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos por el acceso al estrecho mantuvo el tráfico embotellado. Cada vez son más buques los que cruzan por el canal de Panamá llevando envíos que fueron redirigidos o comprados en otros países para evitar la vía navegable frente a la costa de Irán.

"Con todos los bombardeos, los misiles, los drones (...) las empresas dicen que es más seguro y más barato cruzar por el canal de Panamá", apuntó Rodrigo Noriega, abogado y analista en la Ciudad de Panamá.

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El precio medio para cruzar por el canal oscila entre los 300,000 y 400,000 dólares, dependiendo de la embarcación. En las últimas semanas, el costo adicional promedio se ha incrementado hasta rondar los 425.000 dólares.

Parte del petróleo pasa por el Canal de Panamá, pero no es una alternativa viable a gran escala al estrecho de Ormuz debido a su tamaño.