Al menos 8 muertos al zozobrar una embarcación en República Dominicana

Santo Domingo (EFE).- Al menos ocho personas murieron y nueve sobrevivieron al zozobrar una embarcación en la zona costera de Lavacama, en la provincia La Altagracia, este de la República Dominicana, cuando se dirigían clandestinamente a Puerto Rico, informaron fuentes oficiales.



En un primer comunicado la Armada de la República Dominicana informó del rescate de cinco cadáveres, que posteriormente elevó a ocho (seis hombres y dos mujeres), así como de siete sobrevivientes, que más tarde aumentó a nueve (siete hombres y dos mujeres).

La embarcación clandestina habría salido desde las inmediaciones de la Laguna de Nisibón, en el este, con unas 30 personas, y zozobró debido al oleaje fuerte en la zona, de acuerdo con la Armada.

Tras conocer del accidente, la Armada dispuso de un operativo de búsqueda y rescate de sobrevivientes en las inmediaciones de Lavacama en el que participan cuatro lanchas y una aeronave, agregó el comunicado.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a seis personas, presumiblemente vinculadas a la red que organizó el frustrado viaje.

En la nota, el comandante general de la Armada, Ramón Gustavo Betances Hernández, exhortó a la ciudadanía "a no dejarse seducir por aquellas personas inescrupulosas y desaprensivas que se encargan de hacer viajes ilegales en embarcaciones de fabricación clandestina, que no presentan ningún tipo de seguridad y no reúnen las condiciones de navegabilidad necesarias, poniendo en peligro sus vidas, como lo fue en este caso".

Una embarcación naufragó a principios de esta semana en el Canal de la Mona cerca de la isla de Desecheo (Puerto Rico), dejando un saldo de cuatro supervivientes y seis desaparecidos, de nacionalidad dominicana.

Cientos de dominicanos tratan de llegar cada año a Puerto Rico en frágiles embarcaciones para tratar de mejorar su situación económica.