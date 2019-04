Al menos siete muertos y 29 heridos en un accidente de autobús en Bolivia

Al menos siete personas fallecieron, entre ellas un menor, y otras 29 resultaron heridas este jueves en el vuelco de un autobús en Bolivia, en la misma carretera que registró graves accidentes este mismo año, informó una fuente policial.



El comandante de la Policía Boliviana en Oruro, coronel José Pizarro, explicó a los medios que el accidente se produjo en este departamento del occidente del país en la carretera a Potosí.



Pizarro confirmó el fallecimiento de siete ocupantes del autobús, uno de ellos un menor, y los 29 heridos, algunos de gravedad, que fueron evacuados a distintos centros sanitarios.



El mando policial relató que el conductor "habría perdido el control" del vehículo, que quedó volcado en su costado izquierdo a un lado de la carretera.



"Presumimos de que el conductor se ha podido dormir", comentó el comandante, pero precisó que las causas del accidente estaban aún bajo investigación.



"No descartamos nada", declaró al ser preguntado sobre la posibilidad de que el conductor hubiera ingerido alcohol.



Por su parte, Alex Flores, médico de emergencias del Hospital de Oruro-Corea, manifestó a los medios que bastantes de los heridos son de gravedad, muchos de ellos con traumas diversos y distintas contusiones, pero todos ellos fueron estabilizados.



Una herida, no identificada, aseguró que fue "horrible" el momento del accidente, que ocurrió cuando la mayoría de los pasajeros dormían, de una forma "tan rápida" que no recordaba lo que pudo haber pasado para que el autobús se volcara.



Un reporte de la Policía Boliviana detalló que el accidente se produjo hacia las 01.45 hora local (05.45 GMT) en la carretera Panamericana entre las ciudades bolivianas de Oruro y Potosi, cerca de la comunidad de Pequereque.



El vehículo accidentado de la compañía Trans Tupiza realizaba el recorrido entre la localidad boliviana de Challapata y Potosi, de acuerdo con la Policía.



La misma carretera registró en lo que va de año varios accidentes graves, uno de ellos el pasado febrero con 24 fallecidos y 15 heridos en un choque de madrugada entre un autobús y un camión.



El pasado enero fallecieron 22 personas y otras 37 resultaron heridas en el choque frontal de dos autobuses en la misma vía.



Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.000 muertos y unos 40.000 heridos, según datos oficiales.