Al Qaeda lanza ataques en Mali

Dakar, Senegal.- Milicianos islamistas y separatistas atacaron varios puntos de la capital de Mali, Bamako y otras ciudades el sábado en uno de los mayores asaltos coordinados en el país de África Occidental en los últimos años. El gobierno no dio un saldo de muertos, pero indicó que 16 personas resultaron heridas en los ataques.

Mali se ha visto azotada por insurgencias libradas por milicianos afiliados a la red al Qaeda y al grupo extremista Estado Islámico, así como por una rebelión separatista en el norte del país.

El grupo miliciano JNIM, vinculado a al Qaeda, se atribuyó los ataques contra el aeropuerto internacional de Bamako y otras cuatro ciudades del centro y norte de Mali. La afirmación, publicada en su sitio web Azallaq, indicó que los ataques se llevaron a cabo conjuntamente con el Frente de Liberación de Azawad, un grupo separatista liderado por tuaregs.

El ejército de Mali indicó en un comunicado que "grupos terroristas armados no identificados atacaron ciertos lugares y cuarteles" en Bamako y que los soldados estaban "comprometidos con la eliminación de los atacantes".

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Un periodista de la AP en Bamako escuchó fuego sostenido de armas pesadas y disparos de fusiles automáticos procedentes del Aeropuerto Internacional Modibo Keïta, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad.

La embajada estadounidense en Bamako emitió una alerta citando informes de explosiones y disparos cerca de Kati y del aeropuerto internacional, e instó a los ciudadanos estadounidenses a resguardarse y evitar viajar allí.

El portavoz del gobierno de Mali, el general Issa Ousmane Coulibaly, dijo en la televisión estatal a última hora del sábado que 16 personas resultaron heridas, incluidos civiles y personales militares, y que varios milicianos fueron abatidos. No proporcionó un saldo de muertos.

El gobernador del distrito de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, anunció un toque de queda nocturno de tres días, de 9:00 de la noche a 6:00 de la mañana.

El general Assimi Goita, el líder de la junta militar de Mali, reside en Kati. La residencia del ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, sufrió graves daños por una explosión durante el ataque.

Mohamed Elmaouloud Ramadane, un portavoz del movimiento de Azawad liderado por tuaregs, dijo en una publicación en Facebook que sus fuerzas habían tomado el control de Kidal, así como de algunas zonas de Gao.