Alejandro Sanz tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El cantante español Alejandro Sanz tendrá una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles (EE.UU.) en una fecha todavía por determinar.



La Cámara de Comercio de Hollywood, la organización que gestiona el Paseo de la Fama, desveló hoy el listado de artistas que componen su "Promoción 2020", una relación en la que, además de Sanz, aparecen músicos de talla mundial como Elvis Costello, Billy Idol, 50 Cent, Alicia Keys y Muddy Waters (homenaje póstumo).



Respecto a los artistas que serán reconocidos en el cine, en la lista figuran Mahershala Ali, el personaje de Batman, Laurence Fishburne, Chris Hemsworth, Spike Lee, Julia Roberts, Octavia Spencer o Lina Wertmüller.



Y el Paseo de la Fama también otorgará estrellas por su labor en la televisión a Christina Applegate, Cindy Crawford, Terry Crews, Milo Ventimiglia, Burt Ward y Andy Kaufman (tributo póstumo), entre otros.



Dave Chappelle y Billy Porter serán reconocidos por sus actuaciones en vivo mientras que Susan Stamberg fue incluida por su trabajo en la radio.



Aparecer en la "Promoción 2020" del Paseo de la Fama no significa necesariamente que la ceremonia para desvelar la estrella tenga lugar el próximo año, ya que la fecha de los actos depende de las agendas y compromisos de cada una de los artistas homenajeados.



Por ejemplo, Jennifer Lawrence fue elegida en la "Promoción 2018" y todavía no ha colocado su estrella en la célebre avenida Hollywood Boulevard de la ciudad californiana, la calle en la que se encuentra la parte más grande y conocida del Paseo de la Fama.



Alejandro Sanz (Madrid, 1968) es toda una referencia de la música iberoamericana que ha triunfado con discos como "Más" (1997) o "El alma al aire" (2000) y con canciones como "Cuando nadie me ve", "No es lo mismo" o "Corazón partío".



Ganador en 2017 del premio Persona del Año en los Latin Grammy como tributo a su carrera y a su compromiso filantrópico, Sanz publicó el pasado abril su último álbum hasta la fecha, que lleva por título "#ELDISCO".