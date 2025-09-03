logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Fotogalería

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Alejandro Toledo condenado a 13 años por lavado de activos en Perú

Propiedades de expresidente incautadas por lavado de activos en escándalo Odebrecht

Por AP

Septiembre 03, 2025 06:41 p.m.
A
Alejandro Toledo condenado a 13 años por lavado de activos en Perú

LIMA (AP) — La justicia peruana condenó el miércoles a 13 años y cuatro meses de prisión al exmandatario Alejandro Toledo por el delito de lavado de activos provenientes de dinero recibido de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

Es la segunda sentencia que recibe Toledo (2001-2006) quien fue condenado en 2024 a 20 años y seis meses de cárcel por haber recibido coimas por 35 millones de dólares de Odebrecht. Toledo, de 79 años, estaba preso desde el 23 de abril de 2023 cuando fue extraditado de Estados Unidos a una cárcel capitalina para expresidentes.

De acuerdo con la ley peruana, las condenas no se suman. La segunda condena del expresidente se contabiliza, al igual que la primera, desde la llegada del expresidente a Perú.

Según la fiscalía, Toledo lavó 5,1 millones de dólares con la compra de inmuebles y pago de hipotecas en Perú usando el dinero de dos empresas fachadas llamadas Ecoteva Consulting Group y Ecotaste Consulting, fundadas en Costa Rica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La justicia también ordenó la incautación de varias propiedades en Perú: una casa en un barrio residencial, una casa de playa y una oficina con estacionamientos que fueron las propiedades con las que Toledo lavó el dinero recibido.

La fiscalía afirma que Toledo recibió dinero por entregar tres tramos de una carretera que une Brasil y el sur de Perú.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alejandro Toledo condenado a 13 años por lavado de activos en Perú
Alejandro Toledo condenado a 13 años por lavado de activos en Perú

Alejandro Toledo condenado a 13 años por lavado de activos en Perú

SLP

AP

Propiedades de expresidente incautadas por lavado de activos en escándalo Odebrecht

Ataque militar a lancha vinculada al Tren de Aragua en el Caribe
Ataque militar a lancha vinculada al Tren de Aragua en el Caribe

Ataque militar a lancha vinculada al Tren de Aragua en el Caribe

SLP

AP

Trump y su gobierno señalan al Tren de Aragua como responsable de violencia y tráfico ilícito, ¿qué se sabe de esta banda criminal venezolana?

Tranvía en Lisboa descarrila causando muertes y heridos
Tranvía en Lisboa descarrila causando muertes y heridos

Tranvía en Lisboa descarrila causando muertes y heridos

SLP

AP

El descarrilamiento de un tranvía en Lisboa deja un saldo trágico de muertes y heridos, conmocionando a la ciudad.

Trump justifica ataque militar a lancha de narcotraficantes
Trump justifica ataque militar a lancha de narcotraficantes

Trump justifica ataque militar a lancha de narcotraficantes

SLP

AP

Trump y su postura ante el ataque a la lancha: ¿una medida efectiva contra el narcotráfico o un cuestionamiento a la legalidad internacional?