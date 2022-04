Alemán recibió 87 dosis anti-Covid para vender pasaportes de vacunas

Un alemán fue arrestado por supuestamente recibir 87 inyecciones de la vacuna contra el coronavirus, según el periódico Freie Presse.El hombre lo hizo porque le pagaron los antivacunas que no querían recibir la dosis, de acuerdo con el informe. Se sospecha que el hombre de 61 años se presentó en diferentes puntos donde aplicaban el biológico, con diferentes tarjetas en blanco con su nombre real. Después de completarlos, él, por algún método, los alteraría para eliminar su propio nombre y venderlos a los antivacunas.



Lo indagan en varios estados de Alemania

El reporte citó a agentes de la policía local que dijeron que iba a tres centros de vacunación diferentes todos los días y presentaba su nombre y fecha de nacimiento, pero no la tarjeta de seguro médico que tiene los detalles sobre el estado de vacunación.

Cuando el hombre estuvo en uno de los centros de Leipzig, el personal informó a la policía y lo detuvieron, según el informe. Se ha abierto una investigación criminal en Sajonia y otros estados, según el medio DW.



Daba información falsa sobre su historial

médico Se detalló que el hombre está siendo investigado por las autoridades alemanas, luego de las quejas de Kai Kranich, la rama alemana de la Cruz Roja, en el estado de Sajonia, dijo un portavoz de la organización al periódico local Freie Presse.

Newsweek reportó que se cree que el hombre dio información falsa sobre su historial médico cada vez, lo que le permitió eludir las restricciones sobre la cantidad de vacunas que los residentes alemanes pueden obtener. El Ministerio de Asuntos Sociales de Alemania le dijo a Freie Presse que, hasta el viernes, no había oído hablar del caso.