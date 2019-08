Alerta en Colombia por reto viral que puede contagiar VIH a menores de edad

La secretaria de Salud del departamento colombiano de Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, alertó este martes sobre un reto viral que circula en redes sociales y que invita a los menores de edad a tener relaciones sexuales con personas que tienen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el sida.



"Unos padres de familia llamaron a informarme que estaba circulando a través de internet una invitación de personas que tienen VIH/sida a tener contacto sexual con ellos", dijo Lesmes a periodistas.



Según la funcionaria, las personas "se georreferencian en la ciudad, envían el transporte y les garantizan a los menores una píldora del día después con la concepción de que se va a jugar un reto, pero que existe una posibilidad de que la enfermedad no se transmita".



Por el momento, las autoridades del Valle del Cauca, en el suroeste del país, desconocen cuántos jóvenes han aceptado el reto.



Sin precisar una cifra, la secretaria de Salud manifestó que se ha encontrado un incremento en el número de persona con VIH/Sida en el departamento, especialmente en niños menores de 14 años.



"Es una preocupación que tenemos porque los menores de edad están malinterpretando un medicamento y están asumiendo este reto sin conocer las consecuencias para su salud. Conocimos que estas personas les envían direcciones y dinero para el transporte", comentó la funcionaria.



En el mundo hay actualmente unas 37,9 millones de personas contagiadas y solo dos de cada tres tienen acceso a antirretrovirales, según el último informe anual global del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida).



La ONU estima que en 2018 unos 1,7 millones de personas contrajeron el virus de la inmunodeficiencia humana y que unas 770.000 murieron por enfermedades relacionadas con el sida.



En América Latina, en 2017 unos 1,8 millones de personas vivían con VIH y se produjeron unas 100.000 nuevas infecciones por este virus.



Otro reto viral que afectó a los jóvenes colombianos fue el de la "Ballena azul".



En 2017, las autoridades del país andino investigaron ese fenómeno en línea que llegó a incitar a decenas de suicidios entre adolescentes en Rusia.



"Este tipo de juegos abundan en las redes sociales, no es el primero ni el último", alertó en ese momento el especialista en redes sociales y docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia (Uniminuto), Germán Peña.



La intensidad de ese reto iba "in crescendo" al pasar de peticiones tan inocentes como comer una determinada cantidad de huevos hervidos o no hablar durante todo el día a otras "exigencias" mucho más macabras, como invocar espíritus, hacerse escarificaciones en la piel en forma de ballena y finalmente atentar contra su propia vida.