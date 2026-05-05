Alerta por brote de hantavirus

Ciudad del Cabo, Sudáfrica.- Un crucero holandés con alrededor de 150 personas a bordo esperaba ayuda frente a la costa de Cabo Verde en el océano Atlántico el lunes, después de que tres pasajeros murieran y otras tres personas quedaran gravemente enfermas en un presunto brote de hantavirus, informaron la Organización Mundial de la Salud y el operador del barco.

El MV Hondius, un barco holandés que realizaba un crucero polar de varias semanas desde Argentina hacia la Antártida y varias islas aisladas del Atlántico Sur, había solicitado ayuda a las autoridades sanitarias locales el domingo después de llegar a la isla de Cabo Verde, frente a la costa de África occidental. Pero no se permitió desembarcar a nadie, indicó el operador con sede en Holanda, Oceanwide Expeditions.

El Ministerio de Salud de Cabo Verde indicó que, por ahora, no permitirá que el barco atraque debido a preocupaciones de salud pública y que permanecerá en aguas abiertas cerca de la costa.

La enfermedad llamó la atención el año pasado después de que Betsy Arakawa, esposa del fallecido actor Gene Hackman, murió por una infección por hantavirus en Nuevo México.

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El hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores que se propaga por contacto con roedores o su orina, saliva o heces.

La OMS dice que, aunque es raro, el virus puede propagarse entre personas.

No estaba claro cómo podría haber comenzado un brote, y la OMS dijo que estaba investigando mientras trabajaba para coordinar la evacuación de dos miembros de la tripulación enfermos.

El cuerpo de uno de los pasajeros que falleció por el virus —un alemán— permanece en el barco, según un comunicado de Oceanwide Expeditions. Un hombre holandés de 70 años murió a bordo el 11 de abril, y su esposa, de 69 años, murió más tarde después de abandonar el barco, indicaron las autoridades.

Entre los 87 pasajeros restantes, 17 son estadounidenses, 19 son del Reino Unido y 13 son de España, según la empresa. Sesenta y un miembros de la tripulación, incluidos los dos que están enfermos, también están a bordo.

Dos miembros de la tripulación enfermos —uno británico, uno holandés— tienen síntomas respiratorios y necesitan atención médica urgente, señaló Oceanwide en su comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda señaló que también estaba explorando las posibilidades de evacuar a algunas personas del barco.

La OMS indicó que estaba trabajando con las autoridades locales y Oceanwide para realizar una "evaluación completa del riesgo para la salud pública".