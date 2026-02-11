Aliado de Maduro sería investigado

MIAMI.- Menos de tres años después de que el presidente Joe Biden indultara a un cercano aliado del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia apunta nuevamente al empresario, según información obtenida por The Associated Press, en una investigación que podría fortalecer la acusación de Estados Unidos contra el líder depuesto de Venezuela.

Durante meses, los fiscales federales han investigado el papel de Alex Saab en una supuesta conspiración de soborno relacionada con contratos del gobierno venezolano para importar alimentos, según dos exfuncionarios de la ley que hablaron con la AP sobre la investigación en curso bajo condición de anonimato.

Saab, de 54 años, amasó una fortuna a través de contratos con el gobierno de Venezuela. Pero el empresario nacido en Colombia, descrito durante mucho tiempo por autoridades de Estados Unidos como el "hombre de confianza" de Maduro, cayó en desgracia con el nuevo gobierno del país, que consideró el poder tras el derrocamiento del presidente venezolano por parte de Estados Unidos el mes pasado.

El renovado interés del Departamento de Justicia en Saab se produce en el contexto de los esfuerzos del gobierno de Trump por estabilizar las relaciones con la nación sudamericana, rica en petróleo. La investigación se deriva de un caso de 2021.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí