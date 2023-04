Alianza de Medios exige liberación de periodista acusado de espionaje

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Evan Gershkovich, reportero de Estados Unidos, fue detenido por cargos de espionaje como parte de una campaña del Kremlin contra la disidencia durante la guerra en Ucrania, lo anterior con el respaldo de un juez ruso.

Gershkovich, periodista del Wall Street Journal, es el primer comunicador detenido en Rusia por supuesto espionaje. Miles de periodistas y algunos medios de comunicación han levantado la voz para brindar apoyo al reportero.

¿Cómo fue la detención de Evan Gershkovich?

El 31 de marzo del presente año, el Servicio Federal de Seguridad Ruso (FSB) detuvo al periodista acusándolo de intentar obtener información sobre una fábrica de armas rusa.

El Wall Street Journal negó que Evan Gershkovich participará en espionaje.

Exigieron su inmediata liberación: "Evan es un miembro de la prensa libre que hasta el momento de ser detenido estaba dedicado al periodismo. Cualquier sugerencia de otra cosa es falsa", afirmó el Journal en un comunicado.

Alianza de Medios Mx:" Exigimos a las autoridades rusas que se le dé un buen trato a Gershkovish".

A continuación, la carta íntegra en la que Alianza de Medios exige la liberación del periodista:

Quienes integramos Alianza de Medios Mx queremos expresar nuestra profunda preocupación sobre la decisión del gobierno ruso de arrestar al reportero Evan Gershkovich y las acusaciones de espionaje que se le imputan sin fundamento.

Gershkovich, quien trabaja para el periódico The Wall Street Journal de Nueva York y es ciudadano estadounidense, tiene una extensa trayectoria profesional como periodista. Ha residido en Moscú durante varios años, está acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y se ha dedicado a cubrir noticias de ese país como parte del equipo de corresponsales de su periódico en Moscú. Gershkovich es un periodista, no un espía, y debe ser liberado inmediatamente y sin condiciones.

Exigimos a las autoridades rusas que se le dé un buen trato a Gershkovish y se respete su integridad física en todo momento, así como se le permita en todo momento acceso a sus defensores y se le permita mantener comunicación con su familia.

El arresto injusto e injustificado de Gershkovich representa una escalada en las acciones del gobierno ruso contra la prensa. Con ese gesto, Rusia deja claro que el periodismo libre dentro de sus fronteras resulta una actividad criminal y que los corresponsales extranjeros que desean informar desde Rusia no tienen protegidos sus derechos.

Alianza de Medios Mx es una asociación civil sin fines de lucro, independiente y apartidista, integrada por representantes de medios de comunicación mexicanos a los que une la convicción de que las libertades de expresión y de prensa son componentes fundamentales en una democracia, como lo señala la Carta Democrática Interamericana.

Por esos motivos los abajo firmantes exigimos la liberación inmediata de Evan Gershkovich.