Alta tensión entre Unión Europea y AstraZeneca

BRUSELAS.- La Unión Europa y la farmacéutica AstraZeneca discutieron el miércoles por la demora en la entrega de su vacuna contra el nuevo coronavirus, en medio de una disputa cada vez más profunda que plantea inquietudes sobre una competencia internacional por el limitado suministro de las vacunas necesarias para poner fin a la pandemia.

Pascal Soriot, director general de AstraZeneca, rechazó la afirmación de la UE de que la compañía no está cumpliendo con sus compromisos. Soriot dijo que las fechas previstas para la entrega de las vacunas en el contrato de AstraZeneca con el bloque de 27 naciones eran metas, no compromisos firmes, y que la compañía no podía cumplirlos debido a los problemas para aumentar rápidamente la capacidad de producción.

"Nuestro contrato no es un compromiso contractual, es el mejor esfuerzo", comentó Soriot durante una entrevista con el periódico italiano La Repubblica. "Básicamente, dijimos que íbamos a hacer todo lo posible, pero no podemos garantizar que vayamos a tener éxito. De hecho... estamos un poco demorados".

AstraZeneca dijo la semana pasada que planeaba reducir el tamaño de las primeras entregas en la UE de 80 millones a 31 millones de dosis debido a la reducción en los rendimientos en sus plantas de Europa. La UE señaló el miércoles que recibirá incluso menos que esa cantidad: apenas una cuarta parte de las dosis que los países miembros debían recibir de enero a marzo de 2021.

La UE dijo que espera que la compañía entregue toda la cantidad a tiempo, y el lunes amenazó con colocar controles a las exportaciones de todas las vacunas fabricadas en su territorio.

Stella Kyriakides, comisionada Europea de Salud y Seguridad Alimentaria, rechazó la explicación de Soriot por las demoras, y señaló que "no poder garantizar la capacidad de fabricación va en contra de la letra y el espíritu de nuestro acuerdo".