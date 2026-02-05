Alto al fuego luce incierto

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Los ataques israelíes en Gaza cobraron la vida de al menos 24 palestinos el miércoles, incluidos dos bebés, según funcionarios de salud del territorio, donde un frágil acuerdo de alto el fuego está bajo creciente presión. Israel indicó que mató a tres líderes milicianos y otros que representaban una amenaza para sus fuerzas, y que algunos ataques fueron en respuesta a una ofensiva de Hamás en la que un soldado israelí resultó gravemente herido.

Los mortíferos ataques israelíes han interrumpido repetidamente la tregua desde que entró en vigor el 10 de octubre. El creciente número de víctimas palestinas ha hecho que muchos en Gaza sientan que la guerra no ha cesado.

Entre los palestinos muertos el miércoles se encontraron al menos cinco niños, siete mujeres y un paramédico de guardia, según funcionarios del hospital.

"¿Dónde está el alto el fuego? ¿Dónde están los mediadores?", preguntó el médico Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, en una publicación en Facebook.

Con el acuerdo se pretendía poner fin a la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás, que comenzó con el ataque mortal de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Aunque los combates más intensos han disminuido, el alto el fuego se ha visto empañado por repetidos brotes de violencia.

Un total de 556 palestinos, la mitad de los cuales eran mujeres y niños, han muerto víctimas del fuego israelí desde la entrada en vigor de la tregua, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí. El ejército de Israel informó la muerte de cuatro soldados israelíes en el mismo período.