Alzamiento de Guaidó en Venezuela dejó 5 fallecidos y 233 arrestos, dice fiscal

"Hay aproximadamente 233 personas detenidas y cinco personas fallecidas. Todos esos casos están siendo investigados por el Ministerio Público y tendrán conclusiones definitivas", dijo el fiscal durante una entrevista con el canal privado Venevisión.



Saab no ofreció detalles sobre los fallecidos ni los detenidos, aunque hasta ahora varias organizaciones no gubernamentales señalan al menos que dos menores perdieron la vida en las horas siguientes al levantamiento del martes y las protestas antigubernamentales que lo respaldaron.



El fiscal reiteró que han emitido otras 18 órdenes de aprehensión contra civiles y militares relacionadas con el alzamiento en que también participó el opositor Leopoldo López, quien burló el arresto domiciliario en que se encontraba y está desde entonces en la residencia de la embajada española en Caracas en calidad de huésped.



"Vimos a parlamentarios y algunos oficiales con rango de teniente coronel actuar al margen de la ley", prosiguió en alusión a los diputados que acompañaron a López y a Guaidó, jefe del Parlamento, en la sublevación.



Saab subrayó que uno de los jefes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) se sumó al alzamiento y "engañó a sus tropas", al decirles que ejecutarían una operación de rutina y los trasladó al lugar donde se encontraban Guaidó y López.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.