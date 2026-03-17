AMA advierte impacto de retención de fondos en programa antidopaje

La Agencia Mundial Antidopaje aplazó el martes la decisión de prohibir que figuras gubernamentales asistan a grandes eventos deportivos si sus países retienen voluntariamente sus cuotas, con lo que pospusieron un posible conflicto con el presidente Donald Trump y otros funcionarios de Estados Unidos hasta después de la Copa Mundial.

Norma aplazada y contexto de la retención de cuotas

El comité ejecutivo de la AMA se reunió y señaló que consideraría la nueva norma en septiembre, dos meses después del final del Mundial, que Estados Unidos organiza junto con Canadá y México.

Si esa norma se adopta más adelante este año, presumiblemente entraría en vigor antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

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Estados Unidos no ha pagado sus cuotas desde 2023. Si eso continúa, la nueva norma podría colocar a Trump y a legisladores estadounidenses en la lista de vetados para la justa de su país, aunque existen dudas sobre si un organismo regulador antidopaje podría impedir que alguno de ellos asista a los Juegos Olímpicos.

Impacto y reacciones institucionales

El conflicto con la AMA no ha sido un asunto particularmente partidista en Estados Unidos, que retuvo los pagos en 2024 y 2025 —durante la presidencia de Trump y otra durante la de Joe Biden.

Estados Unidos ha retenido 7.3 millones de dólares durante los dos años en protesta por la gestión de la AMA, un caso que involucró a nadadores chinos y por otros asuntos.

El portavoz de la AMA, James Fitzgerald, dijo previamente a The Associated Press que la norma propuesta "no (se) aplicaría de manera retroactiva, por lo que el Mundial, los Juegos de Los Ángeles y los de Salt Lake City no estarían cubiertos".

Sin embargo, la propuesta —de la cual la AP obtuvo una copia— no incluía un lenguaje en ese sentido, y Fitzgerald no respondió a múltiples correos electrónicos en los que se le pidió aclarar su uso de la palabra "retroactivamente".

Tras la reunión del martes, el director general de la AMA, Olivier Niggli, afirmó que "la retención de contribuciones por parte de los gobiernos por razones políticas u otras razones voluntarias sigue siendo un tema de seria preocupación para todas las partes interesadas de la AMA".

"La inestabilidad en la financiación tiene un efecto directo en el funcionamiento y el desarrollo del Programa Mundial Antidopaje", manifestó Niggli. "En última instancia, quienes se ven más directa y negativamente afectados son los atletas de todo el mundo".

La AMA comenzó a explorar el tema en 2020, aproximadamente cuando Estados Unidos empezó a amenazar con retener dinero. Pero sostiene que la cuestión de penalizar a los gobiernos por no pagar no está directamente relacionada con Estados Unidos.

Un representante de Estados Unidos en el comité ejecutivo durante la administración de Biden —el zar antidrogas Rahul Gupta— encabezó el esfuerzo para rechazar la propuesta en 2024.

Desde entonces, Estados Unidos ha perdido su puesto en el comité. La propuesta reapareció a principios de este año y, en correspondencia con responsables europeos de la toma de decisiones, la AMA les indicó que una medida de ese tipo podría adoptarse "sin demoras indebidas".

Los miembros europeos también preguntaron a la AMA por qué el comité ejecutivo estaba retomando el asunto antes de que un grupo de trabajo hubiera terminado su análisis.

Una decisión del comité ejecutivo tendría que ser ratificada por el consejo de fundación de la AMA. Su próxima reunión es en noviembre, aunque en la carta de febrero a los europeos la AMA señaló que ese consejo podría reunirse antes.