Ambientalistas bloquean imprentas

Londres, Ing.- Activistas medioambientales bloquearon el sábado dos imprentas británicas, interrumpiendo la distribución de varios diarios nacionales.

El grupo Extinction Rebellion dijo que había protestado en plantas de Broxbourne, al norte de Londres, y Knowsley, en el noroeste de Inglaterra, que son propiedad del grupo de Rupert Murdoch News Corp.

Docenas de manifestantes se encadenaron a vehículos y andamios de bambú para bloquear la carretera delante de las plantas. Las instalaciones imprimen periódicos propiedad de Murdoch: The Time y The Sun, así como el Daily Telegraph, el Daily Mail y el Financial Times.

El grupo dijo que había interrumpido la distribución de los medios para llamar la atención sobre el hecho de que "estas corporaciones no informan de forma rigurosa sobre la emergencia ecológica y climática", así como "su manipulación de la verdad para impulsar sus objetivos personales y políticos".

La policía dijo haber detenido a 13 personas el sábado por la mañana en la planta de Broxbourne, aunque los camiones de reparto aún no habían podido salir. Otras 17 personas fueron detenidas en Knowsley.