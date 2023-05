AMLO lamenta no poder ir a Machu Picchu

A-AA+

Tras ser declarado como persona no grata en Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó al señalar que no podrá conocer Machu Picchu.

"El pueblo de Perú es extraordinario, ahí están los Incas, sino puedo ir a Perú lo único que lamento es no poder ir a Machu Picchu, eso es lo único y desde luego a ese pueblo extraordinario, bueno, es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno".

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los legisladores peruanos que votaron en contra de declararlo persona no grata.

"Gracias a los que no votaron que me consideraron no grato, hubo quienes votaron en contra de esa propuesta, pero los cepillaron".

Este lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción que rechaza las declaraciones del presidente López Obrador y lo declara "persona non grata".

El Presidente ha negado entregarle a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico por la crisis política que derivó en deposición del presidente Pedro Castillo en diciembre, lo que ha calificado como una injusticia.