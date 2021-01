Anfitriones de TV nocturna reaccionan a ataque al Capitolio

Los anfitriones de la televisión nocturna estadounidense expresaron ira y frustración ante la violencia en el Capitolio y ofrecieron monólogos sombríos que llamaron a la unión, aun cuando algunos dirigieron puntadas a quienes consideran responsables de las acciones de la multitud.

"Fue un terrible día en la historia de este país", dijo Jimmy Kimmel el miércoles en su programa de tertulia en la cadena ABC. En CBS, Stephen Colbert lo calificó como "un día espeluznante que pasará a la historia estadounidense, cualquiera que sea el tiempo que llegue a durar".

Todos reaccionaron a las imágenes de horas antes de una multitud violenta leal al presidente Donald Trump que atacó el Senado y obligó a los legisladores a esconderse. La rotonda fue invadida por gases lacrimógenos.

"Si mi abuelo viviera hoy y viera lo sucedido en el país por el que luchó, estaría indignado", dijo Jimmy Fallon en NBC. "Gente que se cree patriota porque camina con la bandera al revés. Lo de hoy no fue patriotismo. Lo de hoy fue terrorismo".

James Corden, quien creció en Inglaterra, miró los acontecimientos desde el punto de vista de un forastero para decir que siempre consideró a Estados Unidos un ejemplo de luz y de posibilidades.

"Hoy, personas alrededor del mundo verán estas imágenes desde Washington y se preguntarán qué demonios le pasó a este gran país", dijo Corden en CBS. Sin embargo, agregó que el "Estados Unidos que ellos admiran aún existe".

Kimmel ridiculizó a algunos miembros de la muchedumbre, incluido un hombre vestido de vikingo. En alusión a un programa de juegos de la TV local, dijo que "fue como si un público psicótico de 'The Price is Right' tomara por la fuerza el control de la rueda de la fortuna", y condenó a quienes "prendieron este fuego".

El monólogo de 14 minutos de Colbert fue el más mordaz de todos. El anfitrión criticó a los simpatizantes republicanos más acérrimos de Trump en el Congreso y el Senado por lo que dijo fueron años sembrando las semillas de la violencia.

"Luego de cinco años de consentir la retórica fascista de este presidente, adivinen los seguidores de quién quieren quemar el Reichstag", dijo. "¿Quién pudo ver esto venir? Todo el mundo. Esto es lo más estremecedor, lo más trágico y lo menos sorpresivo que haya visto".

Varios presentadores señalaron con ironía la reacción relativamente moderada de las autoridades y lo compararon con el modo en que manejaron las protestas de la comunidad negra del año pasado.

"Ni siquiera quiero imaginar su trato o respuesta a esas personas si hubieran llevado gorras de Black Lives Matter en lugar de las rojas de MAGA", dijo Corden.

Muchos señalaron con optimismo que la nación está a escasas semanas de un nuevo gobierno y que la misma escalinata donde la multitud forcejeó con la policía recibirá a un nuevo grupo de legisladores.

"Es importante recordar que esto no es quienes somos. Les aseguro que hay más gente buena que gente mala, y que el bien prevalecerá", dijo Fallon.

Seth Meyers estuvo en vivo en NBC y no trató de hacer chistes sobre lo sucedido. Su monólogo incluyó términos como "insurrección armada" y "escenas impactantes de violencia y sedición".

"Esta noche trataremos de procesar lo mejor posible lo que ocurrió y les prometo, les prometo, que si regresan mañana tendremos chistes", dijo.