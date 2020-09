Ante su posible cierre en EU, ¿cómo descargar videos de TikTok?

La plataforma de videos cortos, TikTok, ha pasado por un periodo de incertidumbre en Estados Unidos. Estuvo a punto de ser prohibida el domingo 20 de septiembre, pero se salvó debido a un acuerdo con Oracle y Walmart, que todavía está por aprobarse. Sin embargo, las dudas sobre si permanecerá disponible o no llevó a muchos usuarios a descargar su contenido favorito.

Aunque en México la plataforma no tiene problemas y seguirá operando normalmente, te decimos cómo puedes guardar los videos que más te gustan, solo para poder verlos cuando quieras o, bien de los creadores estadounidenses que sí podrían quedarse sin acceso a la app por lo que, incluso, algunos ya han migrado a otras plataformas. El proceso a seguir es de lo más sencillo, solo toma en cuenta que para poder descargar videos de otras personas desde la aplicación necesitarás haber subido tú mismo por lo menos uno.

En iOS y Android Solo tienes que entrar a la app y seleccionar el video que quieres guardar. Cuando estés en el video, presionas la opción de compartir, la encontrarás en la parte derecha del video, debajo del botón de dejar comentarios. A continuación se abrirá un nuevo menú y deberás presionar en "Guardar video". Cuando termine la descarga, te aparecerá una pequeña ventana en la que se especifica en qué carpeta de tu celular está disponible el video

. En prácticamente todos los casos se trata de la galería en donde podrás ver el contenido guardado cada vez que quieras. Solo considera que aparecerá la imagen de TikTok y el nombre de usuario en el video. Ahora que si lo que quieres es descargar todos tus videos de una sola vez, esto solo aplica para el contenido que tú mismo has compartido, entra a tu perfil y da clic en los tres puntos de la esquina superior derecha.

Te aparecerá un menú en donde deberás seleccionar la opción de "privacidad y seguridad". A continuación elige "Personalización y datos" y después "Descargar tus datos". La acción no es inmediata, podría tardar hasta 30 días en generarse el archivo con toda tu información, incluyendo los videos.



Por mail

En caso de que no te aparezca el botón de Guardar video puedes utilizar una opción alternativa. Solo ingresa al contenido que quieras descargar y pulsa sobre el botón de Compartir. Lo verás en la parte derecha del video. Se abrirá una pantalla emergente con varias opciones, elige Email. Entonces te abrirá directamente tu aplicación por defecto de correo electrónico o bien, deberás seleccionar la que prefieras, se creará un correo con el video adjunto, es decir no un enlace sino el contenido que podrás enviarte y luego descargar.



Sin marca de agua

Aunque te recomendamos que te quedes con la opción que te ofrece la misma plataforma pues es la manera más sencilla y segura de guardar algún video, si no quieres que aparezca el logo de la empresa y el nombre del usuario puedes recurrir a apps externas. Una de ellas es Downloader for TikTok para Android que te pedirá pegar el enlace del video que quieres descargar y decidir si lo quieres con o sin marca de agua.

Una opción más que puedes aplicar desde tu computadora es ingresar al sitio bajartiktos en donde solo deberás pegar la URL del video que puedes obtener al dar clic en el botón de compartir de la publicación. Igual que en el caso anterior, no te olvides de especificar que quieres el contenido sin marca de agua.



Usando como vía Instagram

En este caso abre la aplicación de TikTok en tu dispositivo y dirígete al video que quieres descargar. Da clic en la opción de compartir y luego sobre el icono de Instagram. A continuación se abrirá una nueva ventana para que elijas si quieres compartir el video en tu Feed o como Story, selecciona Story. Se abrirá Instagram con la interfaz de Stories para que compartas el video, entonces da clic sobre el icono de descargar contenido y ya tendrás el video guardado en la carpeta de tu teléfono.