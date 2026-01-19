Anuncia Siria alto al fuego con kurdos

RAQQA, Siria.- El gobierno sirio anunció el domingo un alto al fuego con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), tomando casi el control total del país y desmantelando esa milicia liderada por kurdos que controlaron el noreste durante más de una década.

El anuncio se produce cuando las tensiones entre las fuerzas gubernamentales y las FDS se intensificaron a principios de este mes, lo que finalmente resultó en un gran avance de las fuerzas gubernamentales hacia el este. Las FDS parecían haberse retirado en gran medida luego de enfrentamientos iniciales en una tensa línea de frente en la provincia oriental de Alepo.

Horas después de que el gobierno anunciara el acuerdo, el líder de las FDS, Mazloum Abdi, lo confirmó en una declaración en video, diciendo que el grupo había aceptado el trato, que estipulaba su retirada de las provincias de Raqqa y Deir el-Zour "para detener el derramamiento de sangre".

"Explicaremos los términos del acuerdo a nuestro pueblo en los próximos días", añadió.

El Ministerio de Defensa de Siria declaró que ordenó detener los combates en las líneas del frente después de que se anunciara el acuerdo.

Nuevo gobierno había tenido dificultades para tomar el control Desde el derrocamiento de Bashar Assad en diciembre de 2024, los nuevos líderes de Siria han tenido dificultades para afirmar su autoridad total sobre el país devastado por la guerra. Se alcanzó un pacto en marzo que fusionaba a las FDS con el ejército nacional pero no ganó tracción y ambas partes se acusaron mutuamente de violar el acuerdo.

Desde el avance, el gobierno ha afirmado en gran medida el control de las provincias de Deir el-Zour y Raqqa, áreas bajo las FDS que incluyen campos de petróleo y gas, presas fluviales a lo largo del Éufrates y cruces fronterizos.

La agencia de noticias SANA mostró al presidente Ahmad al-Sharaa firmando y sosteniendo el acuerdo. El líder de las FDS, Mazloum Abdi, quien iba a reunirse con el presidente en Damasco, no fue visto, aunque su firma aparece en el documento. Al-Sharaa explicó a los periodistas que Abdi no pudo viajar debido al mal tiempo y visitará a Damasco el lunes tras llegar al acuerdo por teléfono.

"Es una victoria para todos los sirios de todos los orígenes", indicó al-Sharaa a los periodistas en Damasco después de firmar el acuerdo. "Esperamos que Siria termine su estado de división y avance hacia un estado de unidad y progreso".