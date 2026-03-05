Apagón en Cuba deja sin electricidad a millones y afecta servicios básicos

LA HABANA (AP) — Varias franjas de Cuba seguían sin electricidad el jueves, casi un día después de que un enorme apagón afectó la parte occidental de la isla, en el corte más reciente atribuido a una frágil red eléctrica y a la falta de combustible.

Apagón en Cuba afecta red eléctrica y servicios básicos

Las brigadas trabajaron durante la noche para reparar una caldera averiada en una de las principales centrales termoeléctricas de la isla, pero las autoridades han advertido que podrían requerirse de tres a cuatro días para que el servicio se restablezca por completo.

Según medios estatales, casi 660.000 clientes en La Habana, el 77%, tenían electricidad, al igual que 43 hospitales y 10 estaciones de suministro de agua. Sin embargo, las autoridades advirtieron sobre una baja generación eléctrica e indicaron que algunos de los circuitos que fueron reconectados quedaron nuevamente fuera de servicio.

Testimonios y condiciones tras el apagón

Pero millones seguían sin luz, entre ellos Miguel Leyva, de 65 años, quien vive con su madre y su hermano, ambos enfermos.

"No tengo palabras para decir lo que estoy pasando: calor, mosquitos y sin electricidad. La comida puede echarse a perder", declaró. "Yo sé todos los problemas que hay, pero óigame, son más de 24 horas ya".

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba escribió en la red social X que el sistema eléctrico "opera de manera limitada con prioridad para servicios básicos, fundamentalmente de salud y abasto de agua".

Medios estatales informaron que dos centrales eléctricas están fuera de servicio por falta de petróleo.

Funcionarios del gobierno señalaron el miércoles por la tarde que las brigadas ya localizaron la grieta en el tambor de la caldera que provocó el apagón. Indicaron que se necesitarán 12 horas para enfriar esa zona, con el fin de que las brigadas puedan entrar al horno y comenzar las reparaciones. Y añadieron que ya se comenzó con los trabajos para reparar una tubería que también está dañada.

Sonia Vázquez, de 61 años, comentó que el apagón no le impidió vender café a los transeúntes a diario, y explicó que lo preparó con gas a las 5 de la mañana bajo una lámpara recargable.

"Anoche no dormí. Demasiados mosquitos", apuntó Vázquez.

Mientras tanto, José Ignacio Dorta, de 57 años de edad y propietario de una cafetería, indicó que parte de su comida congelada se echó a perder.

"Hemos buscado las variantes para que no se echen a perder más. Estamos trabajando en eso. Esperemos que no se nos eche a perder más", declaró.

Cuba lleva mucho tiempo lidiando con una red eléctrica envejecida y suministros intermitentes de combustible, pero la crisis se ha profundizado en los últimos meses.

Los envíos clave de petróleo desde Venezuela cesaron después que Estados Unidos atacó al país sudamericano en enero. Más tarde ese mes, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que impondrá aranceles a cualquier país que le venda o le suministre petróleo a Cuba.

Trump planteó el jueves que podría ser inminente alcanzar un acuerdo con el gobierno cubano, pero mientras tanto se está enfocando en Irán.

Al referirse a un copropietario del equipo Inter de Miami que en es originalmente de Cuba, Trump dijo: "Vas a volver", y agregó: "Ese va a ser un gran día, ¿verdad?".

Sin dar detalles, Trump señaló: "Vamos a celebrar eso por separado. Sólo quiero esperar un par de semanas. Quiero que él espere un par de semanas. Pero sospecho que pronto estaremos juntos de nuevo, celebrando lo que está pasando en Cuba".

Y agregó sobre el gobierno de la isla: "Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Ustedes ni se imaginan".

Luego, al referirse a Marco Rubio, el presidente dijo que el secretario de Estado quiere trabajar en Cuba, pero por el momento se abstiene de hacerlo durante la guerra en Irán.

"El próximo para ti va a ser -- queremos hacer ese especial – Cuba", declaró Trump. "Él (Rubio) está esperando. Pero dice: 'Terminemos primero con este'. Podríamos hacerlos todos al mismo tiempo. Pero pasan cosas malas. Si observas a los países a lo largo de los años, los haces todos demasiado rápido; pasan cosas malas".

Trump no aclaró a qué se refería, pero hizo sus comentarios luego de los de la semana pasada, en los que planteó que podría ser posible una "toma amistosa" de Cuba, sin dar detalles.

El corte del miércoles es el segundo que afecta al occidente de la isla en los últimos tres meses. El apagón de diciembre duró casi 12 horas.

Algunas de las termoeléctricas de Cuba operan desde hace más de tres décadas y reciben poco mantenimiento debido a los altos costos. Las sanciones de Estados Unidos también han impedido que el gobierno adquiera equipos nuevos y piezas especializadas, según las autoridades.