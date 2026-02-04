Aplazan lanzamiento de misión lunar a marzo
CABO CAÑAVERAL, Florida.- La NASA dijo el martes que ahora aspira a un lanzamiento en marzo de su nuevo cohete lunar después de enfrentar exasperantes fugas de combustible durante una prueba crucial el día anterior.
La agencia espacial dijo en un comunicado que el retraso en el lanzamiento permitirá "a los equipos revisar los datos y llevar a cabo un segundo ensayo general" antes de la prueba de vuelo.
Las minas —que recuerdan el debut retrasado del cohete hace tres años— surgieron apenas un par de horas después de la operación de carga de combustible, que tomó toda la jornada el lunes en el Centro Espacial Kennedy, y pusieron en duda cuán pronto podrían despegar los astronautas.
La NASA dijo que los cuatro astronautas asignados para el vuelo serán retirados de su cuarentena de casi dos semanas. La NASA agregó que volverán a entrar en cuarentena "aproximadamente dos semanas" antes de la próxima ventana de lanzamiento para el viaje alrededor de la Luna.
La agencia no dio indicaciones de un objetivo oficial de lanzamiento en marzo, diciendo que los equipos necesitan primero "revisar completamente los datos de la prueba, mitigar cada problema y volver a las pruebas".
Antes del aplazamiento del martes, lo más pronto que la NASA podría haber lanzado al comandante Reid Wiseman y su tripulación a la Luna era a partir del domingo.
