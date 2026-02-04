logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Aplazan lanzamiento de misión lunar a marzo

Por AP

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Aplazan lanzamiento de misión lunar a marzo

CABO CAÑAVERAL, Florida.- La NASA dijo el martes que ahora aspira a un lanzamiento en marzo de su nuevo cohete lunar después de enfrentar exasperantes fugas de combustible durante una prueba crucial el día anterior.

La agencia espacial dijo en un comunicado que el retraso en el lanzamiento permitirá "a los equipos revisar los datos y llevar a cabo un segundo ensayo general" antes de la prueba de vuelo.

Las minas —que recuerdan el debut retrasado del cohete hace tres años— surgieron apenas un par de horas después de la operación de carga de combustible, que tomó toda la jornada el lunes en el Centro Espacial Kennedy, y pusieron en duda cuán pronto podrían despegar los astronautas.

La NASA dijo que los cuatro astronautas asignados para el vuelo serán retirados de su cuarentena de casi dos semanas. La NASA agregó que volverán a entrar en cuarentena "aproximadamente dos semanas" antes de la próxima ventana de lanzamiento para el viaje alrededor de la Luna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La agencia no dio indicaciones de un objetivo oficial de lanzamiento en marzo, diciendo que los equipos necesitan primero "revisar completamente los datos de la prueba, mitigar cada problema y volver a las pruebas". 

Antes del aplazamiento del martes, lo más pronto que la NASA podría haber lanzado al comandante Reid Wiseman y su tripulación a la Luna era a partir del domingo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ACNUDH exige investigación de agresiones a periodistas
    ACNUDH exige investigación de agresiones a periodistas

    ACNUDH exige investigación de agresiones a periodistas

    SLP

    El Universal

    El informe de la ACNUDH documenta 89 asesinatos de periodistas y 181 de defensores de derechos humanos en México entre 2016 y 2025.

    Delcy Rodríguez busca reconciliación con Estados Unidos tras ataque en Venezuela
    Delcy Rodríguez busca reconciliación con Estados Unidos tras ataque en Venezuela

    Delcy Rodríguez busca reconciliación con Estados Unidos tras ataque en Venezuela

    SLP

    EFE

    Tras un mes del ataque en Caracas, Delcy Rodríguez se pronuncia sobre las relaciones internacionales y la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

    Tensión en Minneapolis por Redadas Federales y Agentes de Inmigración
    Tensión en Minneapolis por Redadas Federales y Agentes de Inmigración

    Tensión en Minneapolis por Redadas Federales y Agentes de Inmigración

    SLP

    AP

    Agentes de inmigración arrestan activistas en Minneapolis y líderes educativos expresan preocupación por la ansiedad en las escuelas.

    Elon Musk enfrenta presión global por insultos a presidente español
    Elon Musk enfrenta presión global por insultos a presidente español

    Elon Musk enfrenta presión global por insultos a presidente español

    SLP

    El Universal

    El empresario Elon Musk desata controversia al insultar al presidente español Pedro Sánchez, mientras Europa investiga a X y Grok por posibles irregularidades.