Apple ve trato preferencial para la Red Compartida

La regulación propuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre las especificaciones técnicas para teléfonos móviles favorece a la Red Compartida, aseguró Apple.

La empresa señaló que no todas las redes móviles del país están configuradas para soportar VoLTE, que es la tecnología que permite realizar llamadas de voz a través de la red 4G.

"Es decir, un dispositivo móvil que soporte VoLTE para la Red Compartida (red de 700 MHz) no necesariamente lo soportaría en otra red", explicó Apple.

El anteproyecto de Modificación a la Disposición Técnica IFT-011-2017, relacionada con las especificaciones de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones, menciona que se incorporará la obligación de que los teléfonos celulares cuenten con los parámetros de la funcionalidad VoLTE.

Con esto "se coadyuvará para que los usuarios finales ejerzan eficientemente su derecho a elegir libremente su proveedor de servicios", señaló el regulador.

La estadounidense expresó en un comentario que cada red móvil tiene una configuración diferente para el soporte de la funcionalidad VoLTE, por lo que los fabricantes de dispositivos móviles deben trabajar junto con los operadores para su soporte.

"La justificación indica que la regulación propuesta hace obligatorio el soporte de la funcionalidad VoLTE para todos los operadores y MVNO´s (operadores móviles virtuales) en México, mientras que de acuerdo con la modificación propuesta en la sección 4.1.2, el soporte de VoLTE obligatorio es sólo para la red de 700 MHz, por lo que se le estaría otorgando a la Red Compartida un trato preferencial y no competitivamente neutral", indicó la empresa que vende el iPhone.

La Red Compartida es desplegada por Altán Redes en Asociación Público-Privada con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Para el desarrollo de esta red el gobierno dispuso la banda de 700 MHz para que Altán la ofrezca a empresas que, a su vez, brinden el servicio de telefonía e internet móviles a los usuarios finales.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) coincidió con Apple. En su comentario sobre el anteproyecto, indicó que "no se está mandatando la funcionalidad VoLTE para todos los concesionarios, sólo se mandata para la Red Compartida".

El organismo empresarial destacó que el que un teléfono móvil soporte VoLTE para la Red Compartida, no significa que soportará esta tecnología en el resto de las redes del país.

Pide apoyo de la red compartida

En su opinión, Apple agregó que la Red Compartida debe brindar a los fabricantes de celulares y laboratorios de prueba "de forma clara, precisa y oportuna" la configuración de red que usará para VoLTE, con el objetivo de que las empresas puedan revisar posibles problemas de interoperabilidad y de incumplimiento de las especificaciones técnicas.

También solicitó que el operador móvil que utilice la Red Compartida informe con seis meses de anticipación sobre cualquier cambio en la configuración de red relacionada con VoLTE.

"En caso de que un cambio en la configuración de la red de 700 MHz por el operador afecte negativamente el funcionamiento de VoLTE del ETM (Equipo Terminal Móvil), es responsabilidad del operador regresar a la última configuración funcional para restaurar el comportamiento apropiado del ETM", dijo Apple.

Si esto sucede, el dispositivo móvil no será responsable del resultado de las pruebas de certificación de la configuración de VoLTE, "por la corresponsabilidad que existe por parte del operador de red en mantener una correcta configuración de VoLTE de acuerdo con los protocolos establecidos en los estándares técnicos internacionales", opinó la empresa estadounidense.

Apple ha tenido altibajos en el mercado mexicano durante los últimos cinco años, pues cerró 2016 con 17.2% de participación, en noviembre de 2018 tuvo un repunte a 19.6%, pero en octubre de 2019 descendió a 11.9% y cerró el año pasado con 16.7% de participación, de acuerdo con datos de StatCounter.