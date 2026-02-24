logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Apresan a exministro británico Mandelson

Se investiga al exministro laborista por sospecha de conducta indebida en cargo público

Por EFE

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
Apresan a exministro británico Mandelson

Londres, Ing.- La Policía británica detuvo este lunes al exministro laborista Peter Mandelson para ser interrogado bajo sospecha de conducta indebida en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

Scotland Yard precisó en un comunicado que arrestó a un hombre de 72 años en su vivienda del barrio londinense de Camden -sin proporcionar su nombre-, pero la BBC mostró en directo el momento en que Mandelson, también antiguo embajador de su país ante Estados Unidos, subía a un coche policial sin distintivos.

La Policía Metropolitana de Londres señaló que la detención de Mandelson, trasladado a una comisaría, se produjo tras los registros realizados en los últimos días en dos propiedades: una en la capital británica y otra en el condado inglés de Wiltshire.

Mandelson, que fue ministro en anteriores Gobiernos laboristas y comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008, fue designado embajador en Washington en febrero de 2025 por el actual primer ministro, Keir Starmer, y destituido siete meses después al conocerse el alcance de sus vínculos con Epstein.

La difusión por parte de la Administración estadounidense de los llamados ´papeles Epstein´ reveló que el político laborista envió al empresario en 2009 información sobre la intención del Ejecutivo del entonces primer ministro Gordon Brown de vender activos públicos en respuesta a la crisis crediticia de 2008.

Además, en 2010 le informó de que la Unión Europea planeaba un paquete de rescate a Grecia para evitar que su crisis de deuda se contagiara al conjunto de la zona euro.

La detención de Mandelson se produce después de que el pasado jueves la Policía regional del Valle del Támesis también detuviera al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, para interrogarle por presunta conducta indebida en cargo público. El exduque de York fue posteriormente puesto en libertad mientras continúa la investigación del caso.

