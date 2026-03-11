Aprueban en Paraguay presencia militar de EU

SANTIAGO.- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el martes un controvertido acuerdo militar que permite la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en el país sudamericano, en momentos en que el gigante norteamericano apuesta por reforzar su presencia en América Latina.

Con 53 votos a favor y solo 8 en contra, el acuerdo de cooperación militar y seguridad (SOFA, por sus siglas en inglés) fue respaldado por una amplia mayoría de los legisladores, quedando ahora solo a la espera de la promulgación del Poder Ejecutivo para que entre en vigor.

El acuerdo, firmado por ambos países el pasado diciembre en Washington, establece un marco jurídico para la presencia de fuerzas de seguridad estadounidenses en Paraguay con multas de entrenamiento, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria. Autoriza, además, a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en el país sudamericano.

El tratado, calificado como "histórico" por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, y el Departamento de Estado estadounidense, ya había recibido luz verde del Senado la semana pasada, donde el debate fue algo más polarizado.

