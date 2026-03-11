logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Aprueban en Paraguay presencia militar de EU

Por AP

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Aprueban en Paraguay presencia militar de EU

SANTIAGO.- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el martes un controvertido acuerdo militar que permite la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en el país sudamericano, en momentos en que el gigante norteamericano apuesta por reforzar su presencia en América Latina.

Con 53 votos a favor y solo 8 en contra, el acuerdo de cooperación militar y seguridad (SOFA, por sus siglas en inglés) fue respaldado por una amplia mayoría de los legisladores, quedando ahora solo a la espera de la promulgación del Poder Ejecutivo para que entre en vigor.

El acuerdo, firmado por ambos países el pasado diciembre en Washington, establece un marco jurídico para la presencia de fuerzas de seguridad estadounidenses en Paraguay con multas de entrenamiento, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria. Autoriza, además, a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en el país sudamericano.

El tratado, calificado como "histórico" por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, y el Departamento de Estado estadounidense, ya había recibido luz verde del Senado la semana pasada, donde el debate fue algo más polarizado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Incendio en autobús PostBus en Kerzers deja seis muertos
    Incendio en autobús PostBus en Kerzers deja seis muertos

    Incendio en autobús PostBus en Kerzers deja seis muertos

    SLP

    AP

    El incendio ocurrió en un autobús regional operado por PostBus en Kerzers, a 25 km de Berna.

    Juristas internacionales presentan informe sobre crímenes en El Salvador
    Juristas internacionales presentan informe sobre crímenes en El Salvador

    Juristas internacionales presentan informe sobre crímenes en El Salvador

    SLP

    AP

    Se documentan torturas, encarcelamientos arbitrarios y violencia sexual bajo estado de excepción.

    División en Estados Unidos por acción militar contra Irán
    División en Estados Unidos por acción militar contra Irán

    División en Estados Unidos por acción militar contra Irán

    SLP

    AP

    Más de la mitad de los estadounidenses se opone a la acción militar contra Irán, según sondeos recientes.

    Irán ataca infraestructura petrolera en golfo Pérsico y causa muertes
    Irán ataca infraestructura petrolera en golfo Pérsico y causa muertes

    Irán ataca infraestructura petrolera en golfo Pérsico y causa muertes

    SLP

    AP

    El Pentágono anuncia aumento en operaciones militares contra Irán tras 11 días de conflicto activo.