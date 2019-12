Argentina acoge a Morales

Buenos Aires, Arg.- Dos días después de la asunción del peronista Alberto Fernández como presidente, el exmandatario boliviano Evo Morales llegó a la república Argentina donde solicitó residir como refugiado político.

"Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad", publicó Morales en su cuenta de Twitter poco después de pisar suelo argentino.

El ex gobernante llegó procedente de la isla de Cuba, donde estuvo en los últimos días por una consulta médica. Previamente estuvo asilado en México con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien se mostró muy agradecido.

Morales residirá en Argentina junto a sus dos hijos.

El canciller argentino Felipe Solá indicó que no se sabe aún dónde residirá el exmandatario. Argumentó que un refugiado "tiene temores fundados de ser perseguido por distintos motivos" y requiere de la protección que no tiene en su país. "Si no nos ocupábamos de él rápidamente corría peligro su vida", subrayó Sola, quien indicó que el exmandatario "viene para quedarse".

Asimismo Felipe Solá puntualizó que "Morales debe asumir el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina".